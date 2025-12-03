Открытая позиция по сделкам с ЦК на рынке Мосбиржи превысила 10 трлн рублей

С января по ноябрь 2025 г. более 12 000 компаний участвовали в сделках с ЦК на денежном рынке Мосбиржи, что на 46% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В секторе репо с ЦК позиции участников и их клиентов составили более 9 трлн руб., что на 16% больше с начала года. Отмечается, что почти 1,9 трлн руб. из них приходится на сделки репо с плавающей ставкой.