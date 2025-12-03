Открытая позиция по сделкам с ЦК на рынке Мосбиржи превысила 10 трлн рублей
С начала 2025 г. открытая позиция участников денежного рынка Мосбиржи и их клиентов в сделках с центральным контрагентом (ЦК) увеличилась на 26%, превысив 10 трлн руб. Об этом говорится в сообщении на сайте площадки.
С января по ноябрь 2025 г. более 12 000 компаний участвовали в сделках с ЦК на денежном рынке Мосбиржи, что на 46% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В секторе репо с ЦК позиции участников и их клиентов составили более 9 трлн руб., что на 16% больше с начала года. Отмечается, что почти 1,9 трлн руб. из них приходится на сделки репо с плавающей ставкой.
По депозитам с ЦК открытая позиция с начала года увеличилась в 4,2 раза, достигнув почти 1 трлн руб. К этому сегменту денежного рынка доступ имеют почти 300 российских компаний.
Директор по развитию денежного рынка Мосбиржи Дмитрий Даниленко отметил, что рост активности участников подтверждает эффективность механизма торгов с участием ЦК. По его словам, сделки репо с ЦК на денежном рынке биржи позволяют привлекать и размещать российские и белорусские рубли, а также китайские юани и казахстанские тенге под залог ценных бумаг на сроки от одного дня до года.
Депозиты с ЦК, в свою очередь, предоставляют возможность участникам размещать денежные средства на рыночных условиях с использованием биржевой и расчетной инфраструктуры Мосбиржи, добавил Даниленко.
Участники торгов на Московской бирже и их клиенты с 8 декабря 2025 г. получат доступ к сервису промежуточной выплаты процентов при заключении адресных сделок репо с ЦК. В рамках нового сервиса стороны сделки смогут сами определить периодичность выплат процентного дохода, что повысит гибкость и удобство операций на денежном рынке и позволит реинвестировать средства до момента расчетов по второй части сделки. Минимальная периодичность промежуточной выплаты составит один день.