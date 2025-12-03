ВТБ ожидает рост использования ИИ среди частных инвесторов

По оценке банка, 45–55% клиентов, совершающих инвестиционные операции, хотя бы время от времени будут опираться на ИИ-подсказки при подборе инструментов. Для 20–30% такое взаимодействие станет регулярным. Около 15–25% инвесторов доверят алгоритмам не только подбор активов, но и автоматическую ребалансировку портфеля в рамках заранее согласованных параметров.