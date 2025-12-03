ВТБ ожидает рост использования ИИ среди частных инвесторов
В ближайшие два–три года около половины розничных клиентов, совершающих инвестиционные операции, будут использовать искусственный интеллект при выборе финансовых инструментов. Такой прогноз представил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».
По оценке банка, 45–55% клиентов, совершающих инвестиционные операции, хотя бы время от времени будут опираться на ИИ-подсказки при подборе инструментов. Для 20–30% такое взаимодействие станет регулярным. Около 15–25% инвесторов доверят алгоритмам не только подбор активов, но и автоматическую ребалансировку портфеля в рамках заранее согласованных параметров.
Брейтенбихер отметил, что инвестиции становятся доступнее для широкой аудитории: количество частных инвесторов на Московской бирже превысило 30 млн человек. Это повышает спрос на инструменты, которые «позволяют инвестировать проще, быстрее и с меньшей эмоциональной вовлеченностью». По его словам, ИИ-стратегии снижают барьер «я не эксперт», переводя принятие решений «в плоскость данных и алгоритмов».
«При этом у инвестора сохраняется полный контроль – важное условие для доверия», – сказал Брейтенбихер.
Для состоятельных клиентов, подчеркнул он, ИИ не заменяет персонального менеджера, а дополняет его работу: анализирует портфели, выявляет скрытые риски, проводит стресс-тесты и моделирует различные сценарии. Алгоритмы становятся «вторым мнением» при оценке продуктов и поиске альтернатив.
3 декабря сообщалось, что в приложении «ВТБ мои инвестиции» запущен новый ИИ-сервис автоследования «Интеллект». Он автоматически формирует и управляет портфелем на основе профиля клиента и рыночных условий. Минимальная сумма инвестиций составляет 10 000 руб., а вложения до 30 000 руб. обслуживаются без комиссии, что позволяет протестировать продукт, пояснял руководитель департамента брокерского обслуживания Андрей Яцков.