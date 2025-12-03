Газета
Мосбиржа: объем размещения облигаций в ноябре достиг 3 трлн рублей

Ведомости

Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций на Московской бирже в ноябре достиг максимума с начала года – 3 трлн руб., включая однодневные облигации на 244 млрд руб. Об этом говорится в сообщении площадки.

Общий же объем торгов облигациями, включая размещение и вторичное обращение, вырос в два раза по сравнению с ноябрем 2024 г. и составил 4,4 трлн руб. без учета однодневных бумаг.

В ноябре на Московской бирже было размещено 134 выпуска корпоративных облигаций (без учета однодневных) 77 эмитентов общим объемом 1 трлн руб. Суммарный объем вторичных торгов достиг 1,6 трлн руб. против 794 млрд руб. годом раньше.

Объем операций физических лиц на вторичном рынке составил 427 млрд руб., что значительно выше показателя 262,2 млрд руб. в ноябре 2024 г. Доля физических лиц в общем объеме торгов облигациями достигла 29,7%.

Объем внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ОТС с ЦК) по итогам месяца вырос до 283,6 млрд руб. по сравнению со 104,3 млрд руб. годом раньше.

3 декабря сообщалось, что вложения частных инвесторов в ценные бумаги на Московской бирже в ноябре увеличились на 36% и составили 131,8 млрд руб. Инвестиции в облигации достигли 115,6 млрд руб., в паи фондов – 31,1 млрд руб.

