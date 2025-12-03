Вложения частных инвесторов в ценные бумаги на Мосбирже в ноябре выросли на 36%
В ноябре 2025 г. вложения физических лиц в ценные бумаги на Мосбирже увеличились на 36% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составили 131,8 млрд руб. Объемы инвестиций в облигации достигли 115,6 млрд руб., а в паи фондов - 31,1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении площадки.
Кроме того, по итогам ноября 2025 г. на Мосбирже было зарегистрировано 39,7 млн физических лиц с брокерскими счетами, что на 260 000 больше, чем месяцем ранее. Общее количество счетов достигло 75 млн. Фондовый рынок в ноябре активно использовали 2,8 млн человек, среди которых 320 000 были квалифицированными частными инвесторами.
Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 6,14 млн. Оборот по этим счетам в ноябре достиг 228,5 млрд руб. Акции занимали 54% оборота, облигации - 20%, а паи фондов - 26%.
За указанный период частные инвесторы внесли 66% в объем торгов акциями и паями биржевых фондов, а также 8% в объем торгов облигациями.
Среди биржевых фондов лидировали LQDT (38,2%), SBMM (18,1%) и AKMM (17,3%), а также фонды облигаций AKFB (2,5%) и AKMB (2,4%).
Общий объем торгов на рынке облигаций Мосбиржи в ноябре 2025 г. достиг почти 4,6 трлн руб. Объем торгов также вырос на 18,6% в сравнении с результатом октября 2025 г. При этом общая сумма сделок с акциями, расписками и паями ПИФов в течение ноября составила 2,28 трлн руб., и это минимальное значение показателя с февраля 2024 г. Тогда он достигал уровня 2,23 трлн руб. В сравнении с октябрем 2025 г. объем торгов на рынке акций упал почти на 24%.