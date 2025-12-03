Газета
Главная / Инвестиции /

В ВТБ анонсировали более 10 IPO российских компаний

Ведомости

К первичному публичному размещению (IPO) акций готовятся более 10 российских компаний. Об этом сообщил член правления ВТБ Виталий Сергейчук на полях инвестиционного форума «Россия зовет!».

«Сейчас более 10 эмитентов готовятся к размещению, ждут благоприятных рыночных условий. Спрос со стороны компаний на выход на рынок акций довольно высокий», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Сергейчука, за последние пять лет доля инвестпродуктов в структуре финансовых активов россиян выросла с 13,5 до 17%. Ключевым драйвером на рынке являются частные инвесторы.

В ВТБ при этом ожидают усиления влияния институциональных игроков, включая зарубежных.

2 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на инвестфоруме ВТБ «Россия зовет!» поручил правительству сформировать программу первичного и вторичного публичных размещений акций (IPO и SPO) компаний с госучастием. Он также предложил создать в стране единую экосистему сопровождения инвестиций. 

