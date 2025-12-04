ЦБ думает над снижением планки одобрения реструктуризации выплат по облигациям
Центробанк думает над тем, как повысить успешность реструктуризаций облигационных выплат. Об этом заявила директор департамента корпоративных отношений регулятора Екатерина Абашеева на Российском облигационном конгрессе CBonds.
Абашеева указала, что примеров удачных реструктуризаций на рынке не так много, в частности на облигационном рынке. Одним из возможных барьеров является большой процент голосов, которые надо собрать эмитенту с инвесторов, чтобы принять решение. Несмотря на удобный механизм электронного голосования, необходимое число инвесторов не всегда можно собрать.
В то же время на рынке акционерного капитала действует механизм, при котором требование к кворуму при повторном голосовании сокращается с более 50% до 30%, и для принятия решений необходимо собрать меньше голосов, чем при стандартном кворуме. На рынке облигаций такого нет. ЦБ предполагает, что для стимулирования реструктуризации можно понизить процент голосов, необходимых для принятия решения.
«А возможно, целесообразно посмотреть на то, чтобы был разный процент голосов – если ты до дефолта выносишь вопрос о реструктуризации, то, например, можешь с более низким кворумом пройти», – уточнила директор (цитата по «Интерфаксу»).
В июле «Ведомости» со ссылкой на обзор рейтингового агентства АКРА писали, что новые размещения корпоративных облигаций за шесть месяцев 2025 г. выросли на 56% относительно аналогичного периода 2024 г. и достигли 4,6 трлн руб. Основной прирост обеспечили облигации эмитентов первого эшелона, куда входят крупнейшие компании и корпорации с высокими рейтингами. Совокупно они выпустили бумаг на 2,97 трлн руб. Показатель увеличился практически вдвое по сравнению с годом ранее. Эмитенты второго эшелона разместили бумаг на 1,21 трлн руб. (+25%). В высокорисковом сегменте и сегменте эмитентов без кредитных рейтингов объем новых выпусков почти не изменился и составил 330 млрд руб.