ЦБ думает над снижением планки одобрения реструктуризации выплат по облигациям

В июле «Ведомости» со ссылкой на обзор рейтингового агентства АКРА писали, что новые размещения корпоративных облигаций за шесть месяцев 2025 г. выросли на 56% относительно аналогичного периода 2024 г. и достигли 4,6 трлн руб. Основной прирост обеспечили облигации эмитентов первого эшелона, куда входят крупнейшие компании и корпорации с высокими рейтингами. Совокупно они выпустили бумаг на 2,97 трлн руб. Показатель увеличился практически вдвое по сравнению с годом ранее. Эмитенты второго эшелона разместили бумаг на 1,21 трлн руб. (+25%). В высокорисковом сегменте и сегменте эмитентов без кредитных рейтингов объем новых выпусков почти не изменился и составил 330 млрд руб.