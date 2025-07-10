Крупные компании активно занимали на долговом рынке в первом полугодии

Крупные компании активно занимали на долговом рынке в первом полугодииИм нужно было рефинансировать кредитные обязательства и привлечь средства на масштабные инвестпрограммы
Новые размещения корпоративных облигаций по итогам шести месяцев 2025 г. достигли 4,6 трлн руб. и на 56% превысили показатель того же периода год назад, говорится в обзоре рейтингового агентства АКРА (есть у «Ведомостей»). Основной прирост обеспечили облигации эмитентов первого эшелона, куда входят крупнейшие компании и корпорации с высокими рейтингами. Совокупно они выпустили бумаг на 2,97 трлн руб., относительно прошлого года показатель увеличился практически вдвое.
Эмитенты второго эшелона разместили бумаг на 1,21 трлн руб., что на 25% выше уровня 2024 г. А вот в высокорисковом сегменте и сегменте эмитентов без кредитных рейтингов объем новых выпусков почти не изменился относительно прошлого года – он составил 330 млрд руб., пишет АКРА.
Но, несмотря на возросший объем новых размещений, прирост корпоративного сегмента рынка по непогашенному номиналу в рублевом эквиваленте оказался «не столь значительным», пишет агентство: он вырос на 3,5% с начала года до 30,6 трлн руб. В АКРА связывают это с состоявшимися погашениями и переоценкой валютных облигаций на фоне укрепления курса рубля к доллару (с начала года примерно на 23,1%. – «Ведомости»).
Весь российский рынок облигаций с учетом госдолга по непогашенному номиналу на 1 июля составил 56,2 трлн руб. и вырос на 5,8% с начала года.
Тенденции роста
Как объемы размещения облигаций, так и объемы банковского кредитования в первом полугодии 2025 г. заметно ниже, чем во втором полугодии 2024 г. (тогда объем новых выпусков бондов составил 6 трлн руб. – «Ведомости»), обращает внимание руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Первая» Антон Пустовойтов. Он связывает это с жесткими денежно-кредитными условиями (ДКУ), более умеренными инвестпланами компаний и завершением старых проектов, более сдержанными темпами экономического роста, что способствует снижению спроса на заемные ресурсы.
АКРА выделяет две основные причины сохранения активности на долговом рынке. Первая – компании рефинансировали кредитные обязательства облигационными займами на фоне более высокой стоимости привлечения банковских кредитов. Вторая – у ряда крупных эмитентов была потребность в привлечении дополнительного финансировании для масштабных инвестиционных программ. В том числе это проекты, изначально запланированные на 2023–2024 гг., но отложенные в период повышения ключевой ставки Банком России, говорится в документе.
Ключевым фактором сохранения активности на первичном рынке корпоративных облигаций в первом полугодии 2025 г. младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Татьяна Клюева называет ожидания рынка по дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики (ДКП), что стало причиной снижения доходностей корпоративных облигаций и повысило интерес эмитентов к размещению новых выпусков. Некоторые эмитенты отдавали предпочтение облигационным займам перед банковскими кредитами как более выгодному инструменту, добавляет она.
Индекс доходности облигаций для первого эшелона снизился относительно средних значений второй половины прошлого года на 66 б. п. (с 22,65% во втором полугодии 2024 г. до 21,99% по итогам первой половины 2025 г.), индекс доходности для второго эшелона вырос на 71 б. п. (с 26,72 до 27,42%), а для третьего – на 339 б. п. (с 29,69 до 33,08%). Ставки по кредитам для корпоративных клиентов ЦБ не раскрывает, но последние годы такие кредиты плавающие и рассчитываются по формуле ключевая (сейчас 20%) плюс 1,5–2 п. п., говорил в 2023 г. первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Зампред правления Совкомбанка Михаил Автухов в конце 2024 г. отмечал, что кредиты с плавающей ставкой подорожали.
В этом году наблюдается тенденция опережающего роста размещений облигаций по сравнению с кредитами, другими словами, похоже, что компании предпочитают выпуск облигаций кредитам в банках, согласен руководитель направления анализа рынка облигаций инвестбанка «Синара» Александр Афонин. Также к факторам, объясняющим высокую активность, можно отнести потребность в рефинансировании обязательств после пиковых объемов погашения в начале года, полагает он.
Потребности эмитентов
Во втором полугодии АКРА не ожидает существенного изменения динамики рынка. Агентство связывает это с предстоящими погашениями, сохраняющимся дефицитом ликвидности в банковском секторе и планами Минфина по новым выпускам гособлигаций до конца года (включая недавнее увеличение объемов запланированных размещений ОФЗ – Минфин увеличил план на III квартал до 1,5 трлн руб.), указано в обзоре. Вместе с тем возможное повышение спроса на облигации российских компаний от частных инвесторов с учетом опережающего снижения доходностей по низкорисковым активам (в том числе по банковским вкладам и коротким ОФЗ) в условиях смягчения ДКП может ускорить темпы роста облигационного корпоративного долга в среднесрочной перспективе, считают аналитики АКРА.
В базовом сценарии, при дальнейшем снижении ключевой ставки (6 июня ЦБ снизил ее до 20%), объемы размещения облигаций во втором полугодии 2025 г., вероятно, превысят уровень первого, говорит Клюева, выделяя две причины: в IV квартале ожидаются существенные погашения корпоративных облигаций, которые будут рефинансированы ими же, а снижение уровня доходностей корпоративных облигаций может привлечь на рынок новых эмитентов, которые ранее откладывали размещение в связи с высоким уровнем ставок.
Рост дефолтов
Объем долга, который эмитентам будет необходимо планово погасить и который может быть предъявлен держателями в рамках оферт, составляет не менее 2 трлн руб., указывает аналитик долгового рынка «Ренессанс капитала» Владимир Василенко.
В «Синаре» ожидают, что объем размещений продолжит расти и в этом году составит 9–9,5 трлн руб. В инвестбанке отмечают ухудшение кредитных метрик у многих компаний из-за роста размера долга и расходов на его обслуживание, но надеются, что приближающаяся фаза смягчения ДКП во втором полугодии окажет положительное влияние на их показатели, говорит Афонин.
На фоне снижения ставок и смягчения ДКУ объем новых облигаций может подрасти во втором полугодии, допускает Пустовойтов, но рост долгового рынка, вероятно, не превысит уровни второго полугодия прошлого года. Второе полугодие может оказаться более тяжелым, поскольку есть целый ряд отраслей с накопленным массивом проблем, в то же время считает Василенко. К ним он относит добычу угля, металлургию, стройкомплекс и ряд других, проблемы которых могут иметь более широкое влияние на рынок, чем дефолты отдельных эмитентов высокодоходных облигаций. Наиболее уязвимыми в текущей ситуации остаются эмитенты с повышенной долговой нагрузкой и низкой рентабельностью, что повышает их чувствительность к высоким ставкам в экономике, заключает Клюева.