Крупные компании активно занимали на долговом рынке в первом полугодии

Индекс доходности облигаций для первого эшелона снизился относительно средних значений второй половины прошлого года на 66 б. п. (с 22,65% во втором полугодии 2024 г. до 21,99% по итогам первой половины 2025 г.), индекс доходности для второго эшелона вырос на 71 б. п. (с 26,72 до 27,42%), а для третьего – на 339 б. п. (с 29,69 до 33,08%). Ставки по кредитам для корпоративных клиентов ЦБ не раскрывает, но последние годы такие кредиты плавающие и рассчитываются по формуле ключевая (сейчас 20%) плюс 1,5–2 п. п., говорил в 2023 г. первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Зампред правления Совкомбанка Михаил Автухов в конце 2024 г. отмечал, что кредиты с плавающей ставкой подорожали.