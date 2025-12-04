УК «Первая» запустила паевый фонд с экспозицией на индекс акций Индии

Фонд предоставит клиентам экспозицию на акции Индии через инвестиции в структурные облигации, чья доходность привязана к индексу Nifty 50 Net Total Return. Это дает инвесторам возможность получить эффект от владения широкой корзиной акций индийских «голубых фишек», не сталкиваясь с операционными и инфраструктурными сложностями при работе на зарубежных рынках напрямую.