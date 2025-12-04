УК «Первая» запустила паевый фонд с экспозицией на индекс акций Индии
Управляющая компания (УК) «Первая» запустила паевый фонд для доступа к фондовому рынку Индии. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Новый комбинированный ЗПИФ «Первая – Индия» с экспозицией на индекс Nifty 50 Net Total Return открывает частным инвесторам доступ к индийскому фондовому рынку. Фонд инвестирует в структурную облигацию, выпущенную «Сбербанк КИБ», и предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Фонд предоставит клиентам экспозицию на акции Индии через инвестиции в структурные облигации, чья доходность привязана к индексу Nifty 50 Net Total Return. Это дает инвесторам возможность получить эффект от владения широкой корзиной акций индийских «голубых фишек», не сталкиваясь с операционными и инфраструктурными сложностями при работе на зарубежных рынках напрямую.
Nifty 50 Net Total Return – флагманский индекс NSE Indices Limited, представляющий 50 крупнейших компаний по рыночной капитализации из различных секторов экономики Индии, листингованных на Национальной фондовой бирже (NSE).
10 ноября американский банк Goldman Sachs повысил рейтинг Индии с «нейтрального» до «выше среднего». Там отметили увеличение прибыли и поддержку экономики страны госполитикой. Reuters писало, что рост индийского фондового рынка стимулируют снижение ставок, налога на товары и услуги и замедление фискальной консолидации.