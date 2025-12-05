Индекс Мосбиржи практически не изменился на старте основных торгов

Рынок акций в начале торгов основной сессии на Московской бирже продемонстрировал умеренный рост. Индекс IMOEX2 по состоянию на 10:01 мск увеличился на 0,2% и достиг 2661,54 пункта, индекс РТС также подрос на 0,2% до 1089,31 пункта.