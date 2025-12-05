Индекс Мосбиржи практически не изменился на старте основных торгов
Рынок акций в начале торгов основной сессии на Московской бирже продемонстрировал умеренный рост. Индекс IMOEX2 по состоянию на 10:01 мск увеличился на 0,2% и достиг 2661,54 пункта, индекс РТС также подрос на 0,2% до 1089,31 пункта.
Лидерами роста среди «голубых фишек» стали акции ПИК (+1,4%), МКПАО «ВК» (+0,6%), АФК «Система» (+0,5%), «Русала» (+0,4%), «Роснефти» (+0,4%), «Аэрофлота» (+0,3%), «Мосбиржи» (+0,3%), «НЛМК» (+0,3%), «МТС» (+0,3%), «Т-технологий» (+0,3%), ПАО «Полюс» (+0,3%), Сбербанка (+0,2%), «Алросы» (+0,2%), «Лукойла» (+0,2%) «Норникеля» (+0,2%).
Подешевели бумаги «Фосагро» (-0,2%), МКПАО «Хэдхантер» (-0,1%) и «Северстали» (-0,1%).
5 декабря на открытии торгов утренней сессии к 07:01 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,06% и достиг 2655,6 пункта.
4 декабря по итогам торгов основной сессии индекс Мосбиржи вырос на 0,20% и составил 2657 пункта, индекс РТС возрос на 1,49% до 1088 пункта. Подорожали акции «Северстали» (+1,19%), «Новатэка» (+1,03%), МКПАО «Яндекс» (+0,92%), X5 (+0,72%), ПАО «Полюс» (+0,66%). Подешевели бумаги «Норникеля» (-0,63%), «Сбербанка» (-0,3%) и Мосбиржи (-0,22%).