Акционеры «Займера» одобрили дивиденды за III квартал

В октябре «Займер» представил результаты по МСФО за III квартал 2025 г. Чистая прибыль компании выросла на 30% год к году и достигла 1,38 млрд руб. Процентные доходы сохранились на уровне II квартала в 5,3 млрд руб. Рост относительно аналогичного периода 2024 г. составил 13,5%. Комиссионные доходы выросли до 673 млн руб. Общие административные расходы снизились на 14,9% по сравнению с прошлым кварталом до 1,544 млрд руб.