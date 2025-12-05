Акционеры «Займера» одобрили дивиденды за III квартал
Акционеры микрофинансовой компании (МФК) «Займер» утвердили дивиденды по итогам III квартала 2025 г. в размере 6,88 руб. на одну обыкновенную акцию.
Всего на выплату дивидендов будет направлено 688 млн руб., что составляет половину чистой прибыли «Займера» за квартал по МСФО. В качестве даты закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, установлено 15 декабря 2025 г.
В октябре «Займер» представил результаты по МСФО за III квартал 2025 г. Чистая прибыль компании выросла на 30% год к году и достигла 1,38 млрд руб. Процентные доходы сохранились на уровне II квартала в 5,3 млрд руб. Рост относительно аналогичного периода 2024 г. составил 13,5%. Комиссионные доходы выросли до 673 млн руб. Общие административные расходы снизились на 14,9% по сравнению с прошлым кварталом до 1,544 млрд руб.
30 октября совет директоров МФК рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов за III квартал 6,88 руб. на одну акцию.