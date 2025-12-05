Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов

5 декабря на открытии торгов утренней сессии индекс Мосбиржи снижался на 0,06% до 2655,6 пункта. В начале торгов основной сессии индекс IMOEX2 вырос на 0,2% и составил 2661,54 пункта. Индекс РТС тоже подрос на 0,2% до 1089,31 пункта.