Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов
Индекс Московской биржи превысил 2700 пунктов впервые с 24 ноября 2025 г. По состоянию на 12:35 мск индекс IMOEX2 увеличился на 1,69% и достиг 2701,96 пункта.
5 декабря на открытии торгов утренней сессии индекс Мосбиржи снижался на 0,06% до 2655,6 пункта. В начале торгов основной сессии индекс IMOEX2 вырос на 0,2% и составил 2661,54 пункта. Индекс РТС тоже подрос на 0,2% до 1089,31 пункта.
Подорожали акции ПИК (+1,4%), МКПАО «ВК» (+0,6%), АФК «Система» (+0,5%), «Русала» (+0,4%), «Роснефти» (+0,4%), «Аэрофлота» (+0,3%), «Мосбиржи» (+0,3%), «НЛМК» (+0,3%), «МТС» (+0,3%), «Т-технологий» (+0,3%), ПАО «Полюс» (+0,3%). Подешевели бумаги «Фосагро» (-0,2%), МКПАО «Хэдхантер» (-0,1%) и «Северстали» (-0,1%).
Днем ранее по итогам торгов основной сессии индекс Мосбиржи вырос на 0,20% до 2657 пункта, индекс РТС – на 1,49% до 1088 пункта. Лидерами роста стали акции «Северстали» (+1,19%), «Новатэка» (+1,03%), МКПАО «Яндекс» (+0,92%), X5 (+0,72%), ПАО «Полюс» (+0,66%). Лидерами падения были бумаги «Норникеля» (-0,63%), «Сбербанка» (-0,3%) и Мосбиржи (-0,22%).