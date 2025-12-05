«Газпром» 10 декабря соберет заявки на облигации объемом от 2 млрд юаней

ООО «Газпром капитал» соберет заявки на выпуск облигаций серии БО-003Р-20 со сроком обращения 3,2 года объемом не менее 2 млрд юаней. Сбор заявок состоится 10 декабря с 11:00 до 15:00 мск. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.