«Газпром» 10 декабря соберет заявки на облигации объемом от 2 млрд юаней
Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона составляет 7,5-7,75% годовых. Номинал бумаг – 1000 юаней. Организаторами выступят Газпромбанк, «ВТБ Капитал трейдинг», Локо-банк и Sber CIB, агентом будет Газпромбанк.
Техническое размещение ожидается 15 декабря. Выпуск смогут приобрести неквалифицированные инвесторы. Он удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
21 ноября «Газпром капитал» зафиксировал объем размещения облигаций серии БО-003Р-07 со сроком обращения 3,5 года в размере 40 млрд руб. Заявки на флоатер планируемым объемом от 20 млрд руб. были собраны 21 ноября. При открытии книги заявок ориентир спреда составил не выше 160 б. п., в ходе маркетинга он снизился и в финале достиг 150 б. п.
Организаторами выступили Газпромбанк, Совкомбанк и Sber CIB, поручителем – «Газпром». Рейтинговые агентства АКРА и «Эксперт РА» присвоили эмиссии ожидаемые рейтинги еAAA(RU) и ruAAA(EXP) соответственно.