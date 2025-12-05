Совет директоров Росдорбанка одобрил допэмиссию акций

В декабре 2024 г. совет директоров Росдорбанка одобрил увеличение уставного капитала на 446,4 млн руб. за счет размещения дополнительных акций. Допэмиссия была связана с планами банка расширить участие в государственных программах льготного кредитования. 11 февраля 2025 г. Центробанк приостановил выпуск обыкновенных акций банка, размещаемых через открытую подписку. Причины приостановки не назывались.