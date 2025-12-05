Совет директоров Росдорбанка одобрил допэмиссию акций
Совет директоров Росдорбанка утвердил на заседании увеличение уставного капитала на 852,3 млн руб. путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке.
В рамках допэмиссии планируется разместить 6,87 млн акций номинальной стоимостью 124 руб. за бумагу. У владельцев обыкновенных акций есть преимущественное право покупки акций допэмиссии в количестве, которое пропорционально числу принадлежащих им бумаг банка. В качестве даты закрытия реестра акционеров, имеющих преимущественное право, установлено 15 декабря 2025 г.
Совет директоров определит цену размещения допэмиссии после окончания срока действия преимущественного права и до начала размещения акций, исходя из их рыночной стоимости.
Текущий уставный капитал Росдорбанка составляет 3,4 млрд руб., включая 27,49 млн обыкновенных акций номиналом 124 руб. и 1,1 млн привилегированных номинальной стоимостью 2 руб. за бумагу. Доля допэмиссии в увеличенном количестве голосующих акций при условии полного размещения составит 20%.
В декабре 2024 г. совет директоров Росдорбанка одобрил увеличение уставного капитала на 446,4 млн руб. за счет размещения дополнительных акций. Допэмиссия была связана с планами банка расширить участие в государственных программах льготного кредитования. 11 февраля 2025 г. Центробанк приостановил выпуск обыкновенных акций банка, размещаемых через открытую подписку. Причины приостановки не назывались.