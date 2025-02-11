Центробанк приостановил допэмиссию акций Росдорбанка
Банк России приостановил выпуск обыкновенных акций Росдорбанка, размещаемых через открытую подписку, сообщила пресс-служба ЦБ. Решение вступило в силу 11 февраля, причины приостановки не уточняются.
В декабре совет директоров Росдорбанка одобрил увеличение уставного капитала на 446,4 млн руб. за счет размещения дополнительных акций. Допэмиссия была связана с планами банка расширить участие в государственных программах льготного кредитования. Предполагалось выпустить 3,6 млн акций номиналом 124 руб. за штуку.
Согласно условиям размещения, действующие акционеры имеют преимущественное право на покупку новых бумаг пропорционально своей доле. Реестр владельцев, имеющих такое право, был закрыт 10 декабря 2024 г. Окончательную цену размещения должен был определить совет директоров банка после завершения периода преимущественного приобретения.
Текущий уставный капитал Росдорбанка составляет 2,9 млрд руб., включая 23,89 млн обыкновенных акций и 1,1 млн привилегированных. В случае полного размещения новых акций их доля в голосующем капитале составила бы 13,1%. Росдорбанк специализируется на кредитовании строительных и дорожно-ремонтных предприятий, финансировании закупки техники и производстве коммунально-дорожного оборудования. Его акции торгуются на Московской бирже с 2013 г.
В июле 2024 г. банк уже проводил допэмиссию, в ходе которой разместил 2,42 млн новых акций. Около половины этого объема было выкуплено акционерами по 160 руб. за бумагу, остальная часть размещалась по 165 руб., что позволило привлечь более 350 млн руб.
В конце ноября 2024 г. минфин США включил Росдорбанк в санкционный SDN-лист наряду с более чем 50 другими российскими кредитными организациями. Несмотря на это банк заявлял, что ограничения не повлияют на его деятельность. По итогам 2024 г. Росдорбанк занял 103-е место в рэнкинге российских банков по размеру активов.