Центробанк приостановил допэмиссию акций Росдорбанка

В конце ноября 2024 г. минфин США включил Росдорбанк в санкционный SDN-лист наряду с более чем 50 другими российскими кредитными организациями. Несмотря на это банк заявлял, что ограничения не повлияют на его деятельность. По итогам 2024 г. Росдорбанк занял 103-е место в рэнкинге российских банков по размеру активов.