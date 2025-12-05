Швецов выразил надежду на грамотное разрешение кейса с бондами «Домодедово»
Ситуация с облигационным долгом «Домодедово», который предложил держателям перенести срок погашения своих рублевых бондов на год, должна быть решена грамотно. Об этом заявил председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов на Российском облигационном конгрессе CBonds.
«Мы вполне имеем право как инвесторы воспринимать сегодня "Домодедово" как государственную компанию, и в этом смысле, надеюсь, там будет сделано все справедливо, четко, чтобы у инвесторов не возникало ощущения, что как-то за их счет государство пытается решить свои проблемы», – отметил Швецов (цитата по «Интерфаксу»).
27 ноября ООО «Домодедово Фьюэл Фасилитис» (ДФФ) объявило о намерении на общем собрании владельцев облигаций серии 002Р-01 решить вопрос о переносе срока их погашения на год. В таком случае новой датой станет 15 декабря 2026 г.
Решение обусловлено тем, что ДФФ начинает «процесс управления долговыми обязательствами» группы компаний аэропорта «Домодедово». Для облигаций компания также предложила установить новую плавающую купонную ставку на седьмой и восьмой периоды. Выплаты по ним пройдут 16 июня и 15 декабря 2026 г. Их размер может установиться на уровне ключевой ставки Центробанка + 3% годовых.
ДФФ напомнила, что собственником «Домодедово» стало государство, для аэропорта ищется новый инвестор. Перенос срока выплат по облигациям поможет «в условиях поиска стратегического акционера, реформирования системы корпоративного управления и бизнес-процессов группы».