Минпромторг предложил установить минимальную долю продаж цемента на бирже на год
В России планируют установить минимальную долю продаж цемента на бирже в 5% с 1 марта 2026 г. Об этом сообщили «РИА Новости» в Минпромторге.
Ведомство и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подписали совместный приказ об обязательной доле реализации отдельных типов и классов прочности цементов на бирже. Сейчас он проходит процедуры государственной регистрации в Минюсте. Предполагается, что приказ будет действовать в течение одного года.
9 сентября ФАС и Минпромторг предложили установить для компаний, занимающих доминирующее положение на рынке, минимальные объемы продаж цемента на бирже.
В антимонопольной службе пояснили, что организация биржевых продаж цемента даст возможность сформировать рыночные отечественные ценовые индикаторы. Мера также будет способствовать сокращению числа посредников в цепочке поставок. Потребители смогут покупать продукцию по конкурентным ценам.