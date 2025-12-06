Минпромторг предложил установить минимальную долю продаж цемента на бирже на год

Ведомство и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подписали совместный приказ об обязательной доле реализации отдельных типов и классов прочности цементов на бирже. Сейчас он проходит процедуры государственной регистрации в Минюсте. Предполагается, что приказ будет действовать в течение одного года.