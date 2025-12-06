Газета
Главная / Бизнес /

Минпромторг предложил установить минимальную долю продаж цемента на бирже на год

Ведомости

В России планируют установить минимальную долю продаж цемента на бирже в 5% с 1 марта 2026 г. Об этом сообщили «РИА Новости» в Минпромторге.

Ведомство и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подписали совместный приказ об обязательной доле реализации отдельных типов и классов прочности цементов на бирже. Сейчас он проходит процедуры государственной регистрации в Минюсте. Предполагается, что приказ будет действовать в течение одного года.

9 сентября ФАС и Минпромторг предложили установить для компаний, занимающих доминирующее положение на рынке, минимальные объемы продаж цемента на бирже.

В антимонопольной службе пояснили, что организация биржевых продаж цемента даст возможность сформировать рыночные отечественные ценовые индикаторы. Мера также будет способствовать сокращению числа посредников в цепочке поставок. Потребители смогут покупать продукцию по конкурентным ценам.

