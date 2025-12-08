Иностранные инвесторы могут открыть счета «Ин» на Мосбирже

Участники клиринга на Мосбирже могут открывать клиентам-нерезидентам собственные счета «Ин», клиентские счета и счета доверительного управления. Со счетов «Ин» иностранные инвесторы могут заключать на площадке анонимные сделки с российскими акциями, облигациями и паями фондов в основном режиме (с расчетами Т+1), производными финансовыми инструментами валютного рынка и рынка драгметаллов, сделки репо, размещать депозиты с центральным контрагентом и участвовать в первичном размещении ценных бумаг.