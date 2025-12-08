Газета
Главная / Инвестиции /

Иностранные инвесторы могут открыть счета «Ин» на Мосбирже

Ведомости

Московская биржа предоставила иностранным инвесторам возможность открыть у российских профессиональных участников счета типа «Ин» с 8 декабря 2025 г.

Участники клиринга на Мосбирже могут открывать клиентам-нерезидентам собственные счета «Ин», клиентские счета и счета доверительного управления. Со счетов «Ин» иностранные инвесторы могут заключать на площадке анонимные сделки с российскими акциями, облигациями и паями фондов в основном режиме (с расчетами Т+1), производными финансовыми инструментами валютного рынка и рынка драгметаллов, сделки репо, размещать депозиты с центральным контрагентом и участвовать в первичном размещении ценных бумаг.

Позднее Мосбиржа планирует реализовать доступ клиентов-нерезидентов к срочному рынку. Переводы ценных бумаг и денег доступны только между счетами типа «Ин».

18 сентября председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что Россия планирует к 2030 г. привлечь 1 трлн руб. от иностранных инвесторов. Он назвал важнейшими задачами для достижения этой цели взаимное развитие биржевой торговли с дружественными странами, повышение доверия к фондовому рынку и рост его капитализации до двух третей ВВП.

