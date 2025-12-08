Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Индекс Мосбиржи растет на открытии основной торговой сессии

Ведомости

Рынок акций на старте торгов основной сессии на Московской бирже показал умеренный рост. По состоянию на 10:01 мск индекс IMOEX2 увеличился на 0,5% и достиг 2725,52 пункта, индекс РТС также вырос на 0,5% и составил 1128,34 пункта

Подорожали акции ПИК (+2,3%), «Интер РАО» (+2%), МКПАО «ВК» (+1,7%), Мосбиржи (+1%), «Лукойла» (+1%), «ММК» (+1%), «Т-Технологий» (+1%), «Русала» (+0,8%), «Аэрофлота» (+0,7%), «НЛМК» (+0,6%), «Газпрома» (+0,5%), «Северстали» (+0,4%), «Новатэка» (+0,4%), «МТС» (+0,4%), МКПАО «Яндекс» (+0,4%).

Подешевели бумаги МКПАО «Хэдхантер» (-0,2%) и «Сургутнефтегаза» (-0,1%).

8 декабря в начале торгов утренней сессии индекс Мосбиржи возрос на 0,1% и составил 2713,61 пункта.

5 декабря по итогам торгов основной сессии индекс Мосбиржи вырос на 2,04% до 2711 пункта, индекс РТС увеличился на 3,21% до 1122 пункта. Лидерами роста среди «голубых фишек» были акции «Сургутнефтегаза» (+4,02%), «Норникеля» (+3,94%), «Новатэка» (+3,33%), «Татнефти» (+2,72%) и «Газпрома» (+2,57%).

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь