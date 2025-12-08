Индекс Мосбиржи растет на открытии основной торговой сессии
Рынок акций на старте торгов основной сессии на Московской бирже показал умеренный рост. По состоянию на 10:01 мск индекс IMOEX2 увеличился на 0,5% и достиг 2725,52 пункта, индекс РТС также вырос на 0,5% и составил 1128,34 пункта
Подешевели бумаги МКПАО «Хэдхантер» (-0,2%) и «Сургутнефтегаза» (-0,1%).
8 декабря в начале торгов утренней сессии индекс Мосбиржи возрос на 0,1% и составил 2713,61 пункта.
5 декабря по итогам торгов основной сессии индекс Мосбиржи вырос на 2,04% до 2711 пункта, индекс РТС увеличился на 3,21% до 1122 пункта. Лидерами роста среди «голубых фишек» были акции «Сургутнефтегаза» (+4,02%), «Норникеля» (+3,94%), «Новатэка» (+3,33%), «Татнефти» (+2,72%) и «Газпрома» (+2,57%).