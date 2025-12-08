Индекс Мосбиржи растет на открытии основной торговой сессии

Рынок акций на старте торгов основной сессии на Московской бирже показал умеренный рост. По состоянию на 10:01 мск индекс IMOEX2 увеличился на 0,5% и достиг 2725,52 пункта, индекс РТС также вырос на 0,5% и составил 1128,34 пункта