Цена меди обновила максимум на опасениях дефицита

1 ноября «Ведомости» со ссылкой на обзор рынков металлов аналитической компании «Эйлер» писали, что средняя цена на медь на мировом рынке в 2026 г. может увеличиться на 24% к уровню этого года. В 2025 г. средняя стоимость меди, по прогнозу аналитиков, составит $9916/т, что на 8% больше показателя 2024 г. В прошлом году цена на металл выросла на 8% и достигла $9151/т.