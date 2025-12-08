Цена меди обновила максимум на опасениях дефицита
Стоимость трехмесячного контракта на медь на Лондонской бирже металлов (LME) увеличилась на 0,71% и достигла $11 748 за тонну по состоянию на 08:44 мск, обновив исторический максимум.
К 15:00 мск цена на медь снизилась до $11 659 за тонну (-0,05%).
Bloomberg сообщил, что стоимость меди достигла максимума после того, как власти Китая назвали укрепление внутреннего спроса ключевым экономическим приоритетом на 2026 г. Давление на рынок также оказывают проблемы на крупных месторождениях и наращивание запасов в США на фоне опасений введения американским президентом Дональдом Трампом пошлин на импорт рафинированной меди в следующем году.
Аналитики считают, что в 2026 г. средние цены на медь могут превысить $12 000 за тонну.
1 ноября «Ведомости» со ссылкой на обзор рынков металлов аналитической компании «Эйлер» писали, что средняя цена на медь на мировом рынке в 2026 г. может увеличиться на 24% к уровню этого года. В 2025 г. средняя стоимость меди, по прогнозу аналитиков, составит $9916/т, что на 8% больше показателя 2024 г. В прошлом году цена на металл выросла на 8% и достигла $9151/т.