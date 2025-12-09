Индекс Мосбиржи в начале основной сессии снизился на 0,4%

Рынок акций в начале торгов основной сессии на Московской бирже умеренно снижается. По состоянию на 10:01 индекс IMOEX2 сократился на 0,4% и достиг 2692,9 пункта, индекс РТС уменьшился на 0,4% и составил 1097,82 пункта.