Индекс Мосбиржи в начале основной сессии снизился на 0,4%

Рынок акций в начале торгов основной сессии на Московской бирже умеренно снижается. По состоянию на 10:01 индекс IMOEX2 сократился на 0,4% и достиг 2692,9 пункта, индекс РТС уменьшился на 0,4% и составил 1097,82 пункта.

Подешевели акции «Новатэка» (-1,2%), «ММК» (-1,1%), «Аэрофлота» (-1,1%), АФК «Система» (-1%), ПИК (-1%), «Русала» (-0,9%), «Северстали» (-0,9%), «НЛМК» (-0,8%), «Газпрома» (-0,8%), ВТБ (-0,8%), «Лукойла» (-0,6%), «Норникеля» (-0,6%), «Сургутнефтегаза» (-0,5%), Мосбиржи (-0,5%), «Интер РАО» (-0,5%), МКПАО «Яндекс» (-0,5%). Подорожали бумаги «Фосагро» (+1%), «МТС» (+0,1%), «Алросы» (+0,1%), «Полюса» (+0,1%).

9 декабря на старте торгов утренней сессии на Мосбирже индекс IMOEX2 снизился на 0,38% до 2694,89 пункта.

8 декабря по итогам торгов основной сессии индекс Мосбиржи упал на 0,23% до 2705 пунктов, индекс РТС продемонстрировал снижение на 1,75% и составил 1103 пункта.

Лидерами роста среди «голубых фишек» стали акции X5 (+1,3%), МКПАО «Яндекс» (+1,13%), «Северстали» (+0,28%), «Норникеля» (+0,24%), Мосбиржи (+0,2%) Лидерами падения были бумаги «Татнефти» (-2,44%), «Полюса» (-1,34%), «Роснефти» (-1,13%), «Сургутнефтегаза» (-0,9%), «Новатэка» (-0,5%).

