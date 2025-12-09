Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков 10 декабря

2 декабря Минфин собрал книгу заявок на два биржевых выпуска ОФЗ в китайских юанях с постоянным купоном. Объем бумаг с погашением в 2029 г. составил 12 млрд юаней, ставка дохода зафиксирована на уровне 6% годовых. Объем выпуска с погашением в 2033 г. достиг 8 млрд руб., ставка купона – 7%. Доход по обоим выпускам будет выплачиваться дважды в год.