Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков 10 декабря

Министерство финансов РФ анонсировало, что 10 декабря проведет аукционы по продаже облигаций федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) двух выпусков.

Инвесторы смогут купить бумаги выпуска 26254 с датой погашения 3 октября 2040 г. и 26252 с датой погашения 12 октября 2033 г. в объеме остатков, доступных для размещения.

Заявку на аукционы можно подать через Мосбиржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу. Расчеты по сделкам будут осуществляться на следующий рабочий день.

2 декабря Минфин собрал книгу заявок на два биржевых выпуска ОФЗ в китайских юанях с постоянным купоном. Объем бумаг с погашением в 2029 г. составил 12 млрд юаней, ставка дохода зафиксирована на уровне 6% годовых. Объем выпуска с погашением в 2033 г. достиг 8 млрд руб., ставка купона – 7%. Доход по обоим выпускам будет выплачиваться дважды в год.

4 декабря директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Денис Мамонов заявил, что Минфин собирается ежегодно размещать ОФЗ в юанях. Он уточнил, что ведомство не рассматривает выпуск суверенных бондов в других иностранных валютах.

