«Сбер» дал прогноз по ценам на жилье в 2026 году

Ведомости

Аналитики Сбербанка ожидают, что в 2026 г. цены на жилую недвижимость вырастут примерно на 5%, а продажи увеличатся на 7% по сравнению с 2025 г. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления компании Александр Ведяхин во время выступления на Дне инвестора.

По его словам, банк уже фиксирует улучшение на рынке кредитования недвижимости: как жилой, так и офисный сегменты демонстрируют заметное оживление. Это способствует появлению новых проектов, уточнил он. Качество портфеля жилой недвижимости сохраняется на высоком уровне, а доля проблемных кредитов остается в пределах приемлемого, отметил Ведяхин.

Он также обратил внимание на то, что Сбербанк проводит собственные стресс-тесты с учетом разных сценариев развития рынка. Несмотря на возможные негативные факторы, резкое падение цен считают маловероятным. Сейчас рынок показывает признаки восстановления и специалисты смотрят на будущее с умеренным оптимизмом, заключил Ведяхин.

Средняя цена квадратного метра в новостройках российских городов с населением более миллиона человек в ноябре составила 211 000 руб., сообщала система мониторинга и аналитики недвижимости BnMap.pro. Это на 1,1% больше по сравнению с октябрем, на 11,4% выше по сравнению с началом 2025 г.

Похожие данные привел сервис «Яндекс Недвижимость». Согласно его статистике, в ноябре 2025 г. средняя стоимость новостроек в объявлениях достигла 200 000 руб. за квадратный метр, что на 3% больше, чем в предыдущем месяце, на 11,4% выше января и на 13,7% больше, чем год назад.

