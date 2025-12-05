Новостройки в российских мегаполисах продолжают дорожать

Новое строительство падает прежде всего за счет бюджетных проектов, отмечают в BnMap.pro, в итоге на рынке остались в основном более дорогие лоты. Этот фактор особенно заметен в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, которые, по оценке сервиса, стали лидерами по темпам роста цен. В столице квадрат за год прибавил 31,5%, достигнув 669 300 руб. В Санкт-Петербурге стоимость первичного жилья увеличилась на 21,7% до 344 900, в Казани – на 19,7% до 264 700 руб. При этом, как утверждают в BnMap.pro, в Москве фиксируется еще и рекордное сокращение предложения: на 27,4% за год до 50 900 лотов. В Санкт-Петербурге этот показатель упал на 7,9% до 35 000 лотов, а в Казани, наоборот, увеличился на 25,3% до 12 400 лотов. Рост цен в этих городах стимулирует и увеличение зарплат, считают участники рынка. Например, для жителей Татарстана они выросли на 22,33% за год и на 44,21% за два года, утверждает коммерческий директор ГК «Садовое кольцо» Анатолий Баталин.