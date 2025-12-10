Газета
Главная / Инвестиции /

Московская биржа запустила торги акциями ГК «Базис»

Ведомости

Московская биржа 10 декабря начала торги акциями ПАО ГК «Базис» – крупного российского разработчика ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой. Бумаги включены в котировальный список второго уровня, их торговый код – BAZA.

Компания привлекла более 3 млрд руб. в рамках IPO, а ее рыночная капитализация по итогам размещения составила 18 млрд руб. На момент начала торгов около 16,7% акций находились в свободном обращении.

Председатель правления Московской биржи Виктор Жидков отметил, что технологический сектор остается в центре внимания инвесторов. По его словам, выход «Базиса» на биржу дает эмитенту дополнительные возможности по привлечению капитала и масштабированию бизнеса.

Гендиректор компании ГК «Базис» Давид Мартиросов назвал размещение важным шагом в развитии. Он подчеркнул, что IPO стало первым технологическим размещением на бирже за более чем год и прошло на фоне растущего интереса инвесторов к сегменту ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой.

1 декабря ВТБ и ГПБ оценивали стоимость собственного капитала готовящегося к IPO «Базиса» в 25–35 млрд руб. По данным «ВТБ капитал трейдинг», компания занимает 19% российского рынка ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой.

