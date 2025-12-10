Московская биржа запустила торги акциями ГК «Базис»

Гендиректор компании ГК «Базис» Давид Мартиросов назвал размещение важным шагом в развитии. Он подчеркнул, что IPO стало первым технологическим размещением на бирже за более чем год и прошло на фоне растущего интереса инвесторов к сегменту ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой.