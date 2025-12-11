«БКС мир инвестиций»: 7% россиян используют ИИ для инвестиций

Согласно опросу, 78% респондентов не являются активными пользователями ИИ в повседневной жизни. В частности, 43% не пользуются ИИ, еще 36% сталкиваются с ним лишь внутри поисковой выдачи. В инвестиционных задачах ИИ остается нишевым инструментом. Для помощи в сфере финансов его используют 7% участников опроса. Среди более состоятельных клиентов с активами от 2 млн руб. вовлеченность выше – 24% из них пользуются специализированными ИИ-сервисами против 19% в группе до 2 млн руб. Для инвестиций ИИ применяют 8% (по сравнению с 5% в менее состоятельной группе).