«БКС мир инвестиций»: 7% россиян используют ИИ для инвестиций
Специализированными сервисами искусственного интеллекта (ИИ) в жизни пользуются 22% инвесторов, но для инвестиций их применяют только 7% опрошенных россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного «БКС мир инвестиций».
Согласно опросу, 78% респондентов не являются активными пользователями ИИ в повседневной жизни. В частности, 43% не пользуются ИИ, еще 36% сталкиваются с ним лишь внутри поисковой выдачи. В инвестиционных задачах ИИ остается нишевым инструментом. Для помощи в сфере финансов его используют 7% участников опроса. Среди более состоятельных клиентов с активами от 2 млн руб. вовлеченность выше – 24% из них пользуются специализированными ИИ-сервисами против 19% в группе до 2 млн руб. Для инвестиций ИИ применяют 8% (по сравнению с 5% в менее состоятельной группе).
Опрос также продемонстрировал различия в базовом приоритете стратегий. В сегменте инвесторов с портфелем ниже 2 млн руб. ответы распределились практически поровну между фокусом на рост капитала при готовности принимать рыночный риск (48%) и на сохранность и предсказуемый результат (52%). Из клиентов с активами от 2 млн руб. сильнее выражен приоритет защиты капитала: 61% выбирают стратегию с акцентом на сохранность и стабильность, а 39% ориентированы на более активный рост и агрессивные стратегии.
В опросе участвовали около 2000 респондентов, исследование проводилось с 3 по 5 декабря.
9 декабря президент России Владимир Путин назвал вопрос использования ИИ и big data важным и чрезвычайно сложным. По его словам, отказ от этих технологий означает потерю конкурентоспособности, а их бездумное применение может привести к серьезным рискам. Путин указал, что современные цифровые инструменты нужно внедрять аккуратно, чтобы не допустить утечки данных, разрушения национальной идентичности и передачи чувствительной информации тем, «кто воспользуется ею недобросовестно».