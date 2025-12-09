Путин заявил о необходимости взвешенного подхода к использованию ИИ

Особое внимание Путин уделил образованию. По его словам, важно не допустить ситуации, когда молодое поколение перестанет самостоятельно мыслить и будет полагаться исключительно на цифровые подсказки. «Мы ни в коем случае не должны потерять поколение молодых граждан, которые вместо того, чтобы думать, будут просто нажимать кнопочку», – сказал Путин.