Путин заявил о необходимости взвешенного подхода к использованию ИИ
Президент Владимир Путин назвал вопрос использования искусственного интеллекта и big data одновременно «важным и чрезвычайно сложным». Он подчеркнул, что отказ от этих технологий означает потерю конкурентоспособности, а их бездумное применение может привести к серьезным рискам. Такие заявления он сделал в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества.
Глава государства отметил, что современные цифровые инструменты необходимо внедрять аккуратно, чтобы не допустить утечки данных, разрушения национальной идентичности и передачи чувствительной информации тем, «кто воспользуется ею недобросовестно».
Особое внимание Путин уделил образованию. По его словам, важно не допустить ситуации, когда молодое поколение перестанет самостоятельно мыслить и будет полагаться исключительно на цифровые подсказки. «Мы ни в коем случае не должны потерять поколение молодых граждан, которые вместо того, чтобы думать, будут просто нажимать кнопочку», – сказал Путин.
Президент предупредил о риске формирования узкой элиты из людей, способных к творческому и аналитическому мышлению, в то время как «основная масса» окажется в роли простых пользователей технологий. Путин подчеркнул, что государству предстоит найти баланс между развитием ИИ и сохранением человеческого потенциала, назвав задачу «очень сложной, но критически важной».
8 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ формирует план внедрения генеративного искусственного интеллекта на уровне государственного управления, регионов, а также ключевых отраслей.
19 ноября Путин, выступая на пленарном заседании конференции «Сбера», подчеркнул, что развитие ИИ является одним из крупнейших технологических проектов в истории.