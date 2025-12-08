Мишустин рассказал о планах по внедрению ИИ на уровне госуправления
Правительство РФ формирует план внедрения генеративного искусственного интеллекта (ИИ) на уровне государственного управления, регионов, а также ключевых отраслей. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Москве. Трансляцию проводит Telegram-канал Кремля.
19 ноября президент страны Владимир Путин, выступая на пленарном заседании конференции «Сбера», подчеркнул, что развитие ИИ является одним из крупнейших технологических проектов в истории.
В июле Мишустин отмечал, что инициативы в сфере ИИ, а также разработка программного обеспечения для оборонно-промышленного комплекса включены в перечень приоритетных проектов, претендующих на грантовую поддержку в области IT-технологий.