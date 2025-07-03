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Мишустин поручил приоритетно выдавать гранты на ИИ и ПО для ОПК

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Проекты по искусственному интеллекту (ИИ) и программному обеспечению (ПО) для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) являются приоритетными при грантовой поддержке инициатив в области ИТ-технологий. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения ведомствам по итогам конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), они опубликованы на сайте правительства.

Для сторонних инвесторов будут подготовлены меры налогового стимулирования. Мишустин поручил проработать механизм защиты и поощрения капиталовложений в развитие центров обработки данных, а при необходимости внести дополнительные изменения в законодательство.

Кроме того, премьер-министр поручил Минцифры, Минпромторгу и Российскому фонду развития информационных технологий разработать методику замещения зарубежных решений на российские аналоги для каждой отрасли. «В течение года в России должны быть проработаны дополнительные решения, направленные на стимулирование перехода российских предприятий и организаций ключевых отраслей экономики на отечественное программное обеспечение», – указал Мишустин.

После разработки методики ведомствам предстоит сформировать ИТ-ландшафты и сформулировать правила замены зарубежного оборудования на российские решения. Поэтапный план с указанными сроками должен быть представлен в правительство к концу года.

ЦИПР в этом году проходила со 2 по 8 июня в Нижнем Новгороде. По итогам конференции мероприятие в Нижнем Новгороде посетили более 10 000 человек из всех регионов России и более чем 40 стран мира. Состоялось около 140 сессий, на ежегодной выставке было представлено 176 стендов с цифровыми решениями российских и международных компаний. За время мероприятия было подписано более 300 соглашений, в том числе о сотрудничестве в ИТ-сфере с Китаем, Кубой, Сербией, Ираном, Мьянмой, Киргизией и Экваториальной Гвинеей.

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