Мишустин поручил приоритетно выдавать гранты на ИИ и ПО для ОПК

ЦИПР в этом году проходила со 2 по 8 июня в Нижнем Новгороде. По итогам конференции мероприятие в Нижнем Новгороде посетили более 10 000 человек из всех регионов России и более чем 40 стран мира. Состоялось около 140 сессий, на ежегодной выставке было представлено 176 стендов с цифровыми решениями российских и международных компаний. За время мероприятия было подписано более 300 соглашений, в том числе о сотрудничестве в ИТ-сфере с Китаем, Кубой, Сербией, Ираном, Мьянмой, Киргизией и Экваториальной Гвинеей.