МГКЛ собирает книгу заявок первого выпуска биржевых облигаций на СПБ бирже

Ведомости

ПАО «МГКЛ» («Мосгорломбард») объявило о начале сбора книги заявок первого выпуска биржевых облигаций серии 001РS на СПБ бирже объемом до 1 млрд руб. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Бумаги смогут купить неквалифицированные инвесторы после прохождения тестирования. Номинал облигаций составит 1000 руб. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения составит 5 лет, ориентир ставки – не выше 26% годовых.

Размещение запланировано на 16 декабря 2025 г. Организаторами выступят Альфа-банк и «Цифра брокер».

5 декабря МГКЛ разместила результаты за 11 месяцев 2025 г. Выручка компании выросла в 3,6 раза год к году. Прогнозный показатель выручки за отчетный период может составить 27 млрд руб. Число розничных клиентов группы увеличилось на 13% до 234 000. Общий портфель залоговых займов по ломбардному направлению и товаров в ресейле возрос на 10% до 1,7 млрд руб. Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, составила 11% против 8,9% годом ранее.

В марте совет директоров МГКЛ утвердил бизнес-план компании до 2030 г. Согласно нему, выручка может вырасти до 32 млрд руб., чистая прибыль составить 4 млрд руб., EBITDA – 7,25 млрд руб.

