МГКЛ собирает книгу заявок первого выпуска биржевых облигаций на СПБ бирже

5 декабря МГКЛ разместила результаты за 11 месяцев 2025 г. Выручка компании выросла в 3,6 раза год к году. Прогнозный показатель выручки за отчетный период может составить 27 млрд руб. Число розничных клиентов группы увеличилось на 13% до 234 000. Общий портфель залоговых займов по ломбардному направлению и товаров в ресейле возрос на 10% до 1,7 млрд руб. Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, составила 11% против 8,9% годом ранее.