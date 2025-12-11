Сбербанк раскрыл доходность по своим структурным облигациям

По выпускам, размещенным после февраля 2022 г. и погашенным сейчас, средневзвешенная доходность по структурным облигациям Сбербанка, размещенным от «Сбербанк КИБ», за последние три года составляет более 9% по валютным выпускам и свыше 13% по рублевым выпускам. Об этом заявил заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.