Сбербанк раскрыл доходность по своим структурным облигациям
По выпускам, размещенным после февраля 2022 г. и погашенным сейчас, средневзвешенная доходность по структурным облигациям Сбербанка, размещенным от «Сбербанк КИБ», за последние три года составляет более 9% по валютным выпускам и свыше 13% по рублевым выпускам. Об этом заявил заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.
Так он прокомментировал доклад Центрального банка России про структурные облигации.
«Мы можем отвечать только за собственные продукты и результаты нашей фабрики структурных продуктов. Это целый класс решений для разных целей: от защиты капитала до конкретных рыночных сценариев. Выбор за клиентом», – подчеркнул Попов в кулуарах конференции «FI Day ИИ & блокчейн».
10 декабря «Ведомости» со ссылкой на обзор рынка Банка России писали, что бум выпуска структурных облигаций последних трех лет обернулся разочарованием для инвесторов. Средняя доходность этих инструментов ниже даже консервативных стратегий, а с учетом инфляции – отрицательная.
Регулятор указал, что структурные облигации приносят преимущественно нерыночную доходность. Для них также характерно смещение в сторону доходности ниже инфляции, т. е. в реальном выражении она оказывается отрицательной. Средневзвешенная по объему выпуска фактическая доходность облигаций, выпущенных «Сбербанк КИБ», ВТБ и Альфа-банком, – 3,2% годовых, медиана – 5,1%.
Оценка Центробанком предельных значений доходности выявила, что наибольшие убытки в абсолютном выражении понесли граждане: они владели самой большой долей выпусков с худшим финансовым результатом (-50% годовых и более). В выпуски с лучшей доходностью (более 30% годовых) инвестировали преимущественно страховщики и профессиональные участники финансового рынка, объем их вложений составил 173 млн руб.