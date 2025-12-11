Газета
Сбербанк раскрыл доходность по своим структурным облигациям

Ведомости

По выпускам, размещенным после февраля 2022 г. и погашенным сейчас, средневзвешенная доходность по структурным облигациям Сбербанка, размещенным от «Сбербанк КИБ», за последние три года составляет более 9% по валютным выпускам и свыше 13% по рублевым выпускам. Об этом заявил заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.

Так он прокомментировал доклад Центрального банка России про структурные облигации.

«Мы можем отвечать только за собственные продукты и результаты нашей фабрики структурных продуктов. Это целый класс решений для разных целей: от защиты капитала до конкретных рыночных сценариев. Выбор за клиентом», – подчеркнул Попов в кулуарах конференции «FI Day ИИ & блокчейн».

Бум структурных облигаций обернулся разочарованием для инвесторов

Инвестиции / Инструменты

10 декабря «Ведомости» со ссылкой на обзор рынка Банка России писали, что бум выпуска структурных облигаций последних трех лет обернулся разочарованием для инвесторов. Средняя доходность этих инструментов ниже даже консервативных стратегий, а с учетом инфляции – отрицательная.

Регулятор указал, что структурные облигации приносят преимущественно нерыночную доходность. Для них также характерно смещение в сторону доходности ниже инфляции, т. е. в реальном выражении она оказывается отрицательной. Средневзвешенная по объему выпуска фактическая доходность облигаций, выпущенных «Сбербанк КИБ», ВТБ и Альфа-банком, – 3,2% годовых, медиана – 5,1%.

Оценка Центробанком предельных значений доходности выявила, что наибольшие убытки в абсолютном выражении понесли граждане: они владели самой большой долей выпусков с худшим финансовым результатом (-50% годовых и более). В выпуски с лучшей доходностью (более 30% годовых) инвестировали преимущественно страховщики и профессиональные участники финансового рынка, объем их вложений составил 173 млн руб.

