Бум структурных облигаций обернулся разочарованием для инвесторов

Структурные облигации позиционируются эмитентами и их агентами как бонды, хотя по экономической природе они представляют собой внебиржевые деривативы, указал Центробанк. Типовая структурная облигация – это необеспеченное обязательство в рублях на срок до года с купоном в 0,1%. Предполагается, что доход принесет разовый платеж при погашении, размер которого обусловлен изменением цены базового актива: индекса, валютной пары, акции одного или нескольких российских эмитентов. 62% погашенных в России выпусков были привязаны к акциям, обнаружил ЦБ.