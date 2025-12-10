Бум структурных облигаций обернулся разочарованием для инвесторов

Бум структурных облигаций обернулся разочарованием для инвесторовСредняя доходность этих инструментов с учетом инфляции – отрицательная
Бум выпуска структурных облигаций последних трех лет обернулся разочарованием для инвесторов. Средняя доходность этих инструментов ниже даже консервативных стратегий, а с учетом инфляции – вообще отрицательная, пишет Банк России в обзоре рынка, с которым ознакомились «Ведомости».
Дитя инжиниринга
Структурные продукты – результат финансового инжиниринга, они представляют собой комбинации производных и классических инструментов. Инвестору предлагается альтернативная стратегия, которую он по разным причинам не может реализовать самостоятельно. ЦБ относит к структурным продуктам структурные облигации и облигации со структурным доходом (иногда их называют инвестиционными облигациями).
Структурные облигации позиционируются эмитентами и их агентами как бонды, хотя по экономической природе они представляют собой внебиржевые деривативы, указал Центробанк. Типовая структурная облигация – это необеспеченное обязательство в рублях на срок до года с купоном в 0,1%. Предполагается, что доход принесет разовый платеж при погашении, размер которого обусловлен изменением цены базового актива: индекса, валютной пары, акции одного или нескольких российских эмитентов. 62% погашенных в России выпусков были привязаны к акциям, обнаружил ЦБ.
У типовой структурной облигации нет защиты капитала – размер выплаты может оказаться меньше номинала в зависимости от наступления/ненаступления предусмотренных эмиссионной документацией обстоятельств. Типовая структурная облигация не имеет вторичного обращения, инвестор должен дожидаться истечения ее срока или досрочного погашения.
Рождение рынка
Российский рынок структурных продуктов возник в 2018 г. вслед за соответствующими изменениями в 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг». В 2022–2024 гг. в стране наблюдался бум выпуска этих инструментов: объем рынка вырос в 5,2 раза до 1,869 трлн руб. (из них 1,66 трлн – структурные облигации), число выпусков достигло 2058 (1613). На июль этого года рынок увеличился до 1,92 трлн руб. (1,738 трлн руб.).
Подавляющее большинство структурных облигаций (93,5% объема) размещается на внебиржевом рынке. Распределение по срочности близко к равномерному: меньше года – 41 млрд руб., 1–3 года – 32 млрд руб., более трех лет – 27 млрд руб.
Эмитентами структурных облигаций могут быть кредитные организации, брокеры, дилеры и специализированные финансовые общества (СФО). На июль этого года объем обращающихся бумаг, выпущенных банками, брокерами и дилерами, составляет 399 млрд руб., СФО – 1,339 трлн руб. Но облигации СФО имеют штучный и целевой характер, а 97% их объема сосредоточено у финансовых организаций и юрлиц, подчеркивает ЦБ. А вот структурные облигации банков, брокеров и дилеров ориентированы преимущественно на розницу, на продажи которой приходится 52% объема.
По числу и объему выпусков структурных облигаций доминируют три эмитента, ориентированных на розничный сегмент: «Сбербанк КИБ» (221 млрд руб. на июль 2025 г.) , ВТБ (135 млрд руб.) и Альфа-банк (41 млрд руб.). Они продают структурные облигации населению через брокеров, а также собственным и сторонним страховым организациям, пишет ЦБ. Страховщики, в свою очередь, предлагают гражданам полисы инвестиционного страхования жизни, чьи характеристики повторяют структурные облигации.
Проблема инвестора
Структурные облигации приносят преимущественно нерыночную доходность, констатировал Центробанк. Более того, для них характерно смещение в сторону доходности ниже инфляции, т. е. в реальном выражении она оказывается отрицательной. Средневзвешенная по объему выпуска фактическая доходность облигаций, выпущенных «Сбербанком КИБ», ВТБ и Альфа-банком, – 3,2% годовых, медиана – 5,1%.
Оценка Банком России предельных значений доходности выявила, что наибольшие убытки в абсолютном выражении понесли граждане: они владели самой большой долей выпусков с худшим финансовым результатом (-50% годовых и более). В выпуски с лучшей доходностью (более 30% годовых) инвестировали преимущественно страховщики и профессиональные участники финансового рынка, но объем их вложений незначителен – 173 млн руб.
После приобретения структурной облигации главными проблемами инвестора являются отсутствие справедливого ценообразования и ликвидности, а также возможности управления рыночным риском в период удержания бумаги, указал ЦБ. Финансовый результат отсрочен во времени, а проверка комбинации активов и условий платежей затруднена, перечисляет регулятор.
Ключевые информационные документы, предназначенные для инвесторов, содержат упоминание потенциальной доходности в 20–50% годовых в умеренном и позитивном сценариях, но ожидаемый результат является слабо предсказуемым, а оценку затрудняет сложная спецификация продукта со множеством встроенных опционов, сетует Центробанк. Оценить возможный результат инвестиций можно расчетом математического ожидания доходности, но для этого инвестору надо располагать профессиональными компетенциями, подчеркивает регулятор.