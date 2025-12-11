Сбербанк: рынок токенов может составить 13 трлн рублей к 2030 году

Согласно отчету, мировая финансовая система проходит трансформацию, будущее глобальных рынков будет определяться стремлением стран к цифровому суверенитету, развитием технологий и интересом к новым инвестиционным инструментам. Происходит переход от централизации к децентрализованным решениям на основе блокчейна и концепции Web3. Одним из его ключевых инструментов является токенизация активов. Финансовые и нефинансовые активы могут быть представлены в виде токенов. Такая возможность уже есть или будет доступна в ближайшие годы. Развивается и рынок стейблкоинов.