Сбербанк: рынок токенов может составить 13 трлн рублей к 2030 году
Российский рынок токенизированных активов может составить 13 трлн руб. к 2030 г. Об этом говорится в отчете Центра блокчейн Сбербанка и консалтинговой компании Strategy Partners, представленном на конференции «FI Day. ИИ & блокчейн».
Согласно отчету, мировая финансовая система проходит трансформацию, будущее глобальных рынков будет определяться стремлением стран к цифровому суверенитету, развитием технологий и интересом к новым инвестиционным инструментам. Происходит переход от централизации к децентрализованным решениям на основе блокчейна и концепции Web3. Одним из его ключевых инструментов является токенизация активов. Финансовые и нефинансовые активы могут быть представлены в виде токенов. Такая возможность уже есть или будет доступна в ближайшие годы. Развивается и рынок стейблкоинов.
Токенизация дает преимущества всем основным группам стейкхолдеров на финансовом рынке. Инвесторы могут диверсифицировать портфель инвестиций и выйти на глобальные рынки, бизнес и корпорации получают возможность найти каналы для привлечения капитала, государство и регуляторы – создать систему автоматизированного контроля.
Ведущие страны активно вовлечены в формирование новой экосистемы финансовых рынков. США двигаются в направлении институционализации Web3, формируя регуляторную практику, переводя на блокчейн межбанковские расчеты и развивая рынок стейблкоинов. КНР развивает стратегический полигон в Гонконге для инноваций Web3 и токенизирует новые классы активов. ОАЭ обнуляют налоги на криптоактивы и выдают лицензии на токенизацию недвижимости, золота и суверенных облигаций.
В РФ рынок токенизации развивается по пути создания изолированных экосистем, когда обращение активов ограничено рамками отдельных платформ. Преодоление ограничения может значительно сказаться на увеличении объемов рынка. Еще одним драйвером роста может быть создание национального стейблкоина как базового инструмента для расчетов, экспорта и импорта, привлечения инвестиций и способа повысить ликвидность рынка.
9 октября первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин сообщил, что регулятор видит возможность токенизации акций российских компаний для их реализации за рубежом. Он уточнил, что в этом вопросе значимая роль отводится иностранным партнерам, которые готовы токенизировать активы, чтобы осуществлять их куплю-продажу за границей.