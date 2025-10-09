В ЦБ заявили о возможности токенизации акций компаний РФ для продажи за рубежом

В феврале Bloomberg писало, что после возобновления контактов между Россией и США международные инвесторы проявили повышенный интерес к активам, связанным с РФ. По данным агентства, они искали способы приобрести российские акции через альтернативные площадки и обращали внимание на валюты ключевых торговых партнеров страны.