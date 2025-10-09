В ЦБ заявили о возможности токенизации акций компаний РФ для продажи за рубежом
Центральный банк России видит возможность токенизации акций росийских компаний для их реализации за рубежом. Об этом заявил журналистам первый заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин в рамках форума «Финополис».
«Это возможный вариант», – подчеркнул Чистюхин (цитата по ТАСС).
По его словам, в этом вопросе значимая роль отводится иностранным партнерам, которые готовы токенизировать российские активы, чтобы осуществлять их куплю-продажу за рубежом.
25 сентября заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния рассказал, что иностранные инвесторы еще не подавали заявки на открытие спецсчетов типа «Ин» для инвестирования в финансовый рынок России. 1 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ «О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов». Им вводятся спецсчета «Ин» для инвесторов – граждан иностранных стран и распространяются гарантии на покупку ценных бумаг российских компаний.
В феврале Bloomberg писало, что после возобновления контактов между Россией и США международные инвесторы проявили повышенный интерес к активам, связанным с РФ. По данным агентства, они искали способы приобрести российские акции через альтернативные площадки и обращали внимание на валюты ключевых торговых партнеров страны.