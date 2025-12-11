Мосбиржа увеличит количество акций и БПИФов на торгах
Московская биржа объявила, что на фондовом рынке площадки с 12 декабря 2025 г. на утренней и вечерней торговых сессиях инвесторы смогут заключать сделки с паями биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) «Ежедневный процент» (CASH) под управлением УК «ААА Управление Капиталом».
Паи указанного фонда также будут доступны на торгах в выходные дни с 13 декабря 2025 г. С этого же дня в выходные можно будет торговать акциями «Глоракса», чье первичное публичное размещение акций (IPO) прошло на Мосбирже в октябре. С 31 октября акции компании допущены к основной торговой сессии, со 2 декабря – к утренним и вечерним торгам фондового рынка. Бумаги вошли в котировальный список второго уровня площадки.
С учетом новых инструментов утром и вечером будут доступны акции и паи БПИФов 276 эмитентов. Количество бумаг на торгах в выходные составит 275.
Мосбиржа запустила утренние торги на фондовом рынке в январе 2025 г. Доля утренних торгов достигает 9% от общего объема, вечерних – 17,6%. Ежедневно в среднем 107 600 человек торгуют вечером.
8 ноября Мосбиржа допустила на дополнительную торговую сессию выходного дня фондового рынка еще пять БПИФов. К дополнительной сессии были допущены биржевые фонды «Альфа-капитал управляемые акции» (AKME), «Альфа-капитал управляемые акции с выплатой дохода» (AKIE), «Альфа-капитал квант» (AKQU) и «Альфа-капитал золото» (AKGD) под управлением УК «Альфа-капитал». В выходные также стал торговаться фонд «Финам облигационный с выплатой» (FMBR) УК «Финам менеджмент».