Мосбиржа увеличит количество акций и БПИФов на торгах

Паи указанного фонда также будут доступны на торгах в выходные дни с 13 декабря 2025 г. С этого же дня в выходные можно будет торговать акциями «Глоракса», чье первичное публичное размещение акций (IPO) прошло на Мосбирже в октябре. С 31 октября акции компании допущены к основной торговой сессии, со 2 декабря – к утренним и вечерним торгам фондового рынка. Бумаги вошли в котировальный список второго уровня площадки.