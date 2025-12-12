Частные инвесторы вложили в ценные бумаги более 2,1 трлн рублей с начала года
За 11 месяцев 2025 г. частные инвесторы вложили в ценные бумаги более 2,1 трлн руб. против 1,3 трлн руб. годом раньше. Об этом сообщил старший управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень.
По его данным, основная часть средств направлена в облигации – 1,85 трлн руб. За тот же период в акции инвесторы вложили 184 млрд руб., в БПИФы – 108 млрд руб.
Крекотень отметил, что более 1,6 млн человек совершили хотя бы одну сделку с облигациями за январь–ноябрь, что на 23% больше, чем годом раньше, и является историческим максимумом.
«Рынок облигаций позволяет зафиксировать относительно высокую текущую ставку на более длительный период, чем банковский депозит. Каждый четвертый частный инвестор в этом году покупал облигации на этапе размещения», – подчеркнул старший управляющий директор Мосбиржи (цитата по ТАСС).
На рынке акций доля частных инвесторов в обороте остается стабильной – 71%. На срочном рынке физические лица формируют 57,4% торгов.
7 ноября сообщалось, что только в октябре частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Мосбирже 176 млрд руб. Сделки осуществляли 2,9 млн человек, из которых 342 000 являлись квалифицированными частными инвесторами.