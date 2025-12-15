«Циан» начинает конвертировать АДР «дочки» МКАО «ЦН» в акции
МКПАО «Циан» объявило о начале принудительной конвертации американских депозитарных расписок (АДР) своей дочерней компании МКАО «ЦН» (до редомициляции – CIAN PLC) в обыкновенные акции. Об этом говорится на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Держатели АДР, учитываемых в иностранных депозитариях, которые не получили акции МКАО «ЦН» раньше из-за санкций, могут предоставить депозитарию АО «Ракурс инвест» заявление о принудительной конвертации в период с 15 декабря 2025 г. по 14 апреля 2026 г. включительно. Компания предупредила, что без такого заявления бумаги не будут конвертированы.
25 ноября «Циан» представил результаты за III квартал и девять месяцев 2025 г. Прибыль за квартал выросла на 45% относительно такого же периода 2024 г. и достигла 1,1 млрд руб. Прибыль за девять месяцев составила 2,1 млрд руб.
Совокупная выручка за квартал увеличилась на 29% до 4,1 млрд руб. За девять месяцев показатель достиг 11 млрд руб. Выручка по основной деятельности показала рост на 30% по итогам квартала до 3,93 млрд руб., за девять месяцев – на 17% до 10,57 млрд руб. Скорректированная EBITDA за квартал выросла на 128% и составила 1,1 млрд руб.