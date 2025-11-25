Прибыль «Циана» в III квартале 2025 года выросла на 45%

Скорректированная EBITDA по результатам квартала увеличилась на 128% и составила 1,1 млрд руб. Динамика связана с ростом выручки, опережающим темпы роста операционных расходов. За девять месяцев показатель вырос на 20% до 2,8 млрд руб. Рентабельность по EBITDA возросла на 12 п. п. и достигла 28%. За три квартала показатель составил 25%. С начала года активы компании увеличились на 18,2% до 15,9 млрд руб.