Прибыль «Циана» в III квартале 2025 года выросла на 45%
Прибыль «Циана» в III квартале 2025 г. увеличилась на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 1,1 млрд руб. Прибыль по итогам девяти месяцев составила 2,1 млрд руб.
Совокупная выручка за квартал возросла на 29% до 4,1 млрд руб. Показатель за девять месяцев достиг 11 млрд руб. Выручка по основной деятельности показала рост на 30% по итогам III квартала и достигла 3,93 млрд руб., за девять месяцев – на 17% до 10,57 млрд руб.
Скорректированная EBITDA по результатам квартала увеличилась на 128% и составила 1,1 млрд руб. Динамика связана с ростом выручки, опережающим темпы роста операционных расходов. За девять месяцев показатель вырос на 20% до 2,8 млрд руб. Рентабельность по EBITDA возросла на 12 п. п. и достигла 28%. За три квартала показатель составил 25%. С начала года активы компании увеличились на 18,2% до 15,9 млрд руб.
Генеральный директор «Циана» Дмитрий Григорьев заявил, что сильные результаты за квартал дают компании основания уточнить прогноз на 2025 г. по верхней границе. По итогам года «Циан» ожидает роста совокупной выручки на 16-17% и рентабельности по скорректированной EBITDA на уровне 22-23%.
В октябре дочерняя компания «Циан» Cian plc. перерегистрировалась с Кипра в Россию. «ЦН» зарегистрировали в реестре участников специального административного района Калининградской области. Это завершающий этап реструктуризации компании. Из-за переезда планировалось автоматическое преобразование расписок дочерней компании в акции «ЦН» и расторжение договора с депозитарием, который занимался бумагами.
11 ноября МКПАО «Циан» завершило процедуру автоматической конвертации депозитарных расписок Cian plc. в обыкновенные акции российского МКАО «ЦН». Там напомнили, что владельцы акций «ЦН», полученных после автоматической конвертации, могут обменять их на бумаги «Циана».