Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«Циан» завершил автоматическую конвертацию расписок в акции

Ведомости

МКПАО «Циан» объявило о завершении процедуры автоматической конвертации депозитарных расписок Cian plc. в обыкновенные акции российского МКАО «ЦН».

Компания напомнила, что владельцы акций «ЦН», полученных после автоматической конвертации, могут обменять их на бумаги «Циана». Сбор заявок на обмен продлится до 18:00 мск 28 ноября. В то же время брокеры могут закончить собирать их раньше. Держателям депозитарных расписок Cian plc., права на которые учитываются в иностранных депозитариях, будет доступна возможность принудительной конвертации.

21 октября «ЦН» сообщило о начале автоматической конвертации депозитарных расписок Cian в акции МКАО. Она проводилась в соотношении 1:1.

16 октября дочерняя компания «Циан» Cian plc. перерегистрировалась с Кипра в Россию. «ЦН» было зарегистрировано в реестре участников специального административного района Калининградской области. Это был завершающий этап реструктуризации компании. В связи с переездом планировалось автоматическое преобразование расписок дочерней компании в акции «ЦН» и расторжение договора с депозитарием, который занимался бумагами.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте