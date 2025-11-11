«Циан» завершил автоматическую конвертацию расписок в акции
МКПАО «Циан» объявило о завершении процедуры автоматической конвертации депозитарных расписок Cian plc. в обыкновенные акции российского МКАО «ЦН».
Компания напомнила, что владельцы акций «ЦН», полученных после автоматической конвертации, могут обменять их на бумаги «Циана». Сбор заявок на обмен продлится до 18:00 мск 28 ноября. В то же время брокеры могут закончить собирать их раньше. Держателям депозитарных расписок Cian plc., права на которые учитываются в иностранных депозитариях, будет доступна возможность принудительной конвертации.
21 октября «ЦН» сообщило о начале автоматической конвертации депозитарных расписок Cian в акции МКАО. Она проводилась в соотношении 1:1.
16 октября дочерняя компания «Циан» Cian plc. перерегистрировалась с Кипра в Россию. «ЦН» было зарегистрировано в реестре участников специального административного района Калининградской области. Это был завершающий этап реструктуризации компании. В связи с переездом планировалось автоматическое преобразование расписок дочерней компании в акции «ЦН» и расторжение договора с депозитарием, который занимался бумагами.