«Циан» завершил автоматическую конвертацию расписок в акции

Компания напомнила, что владельцы акций «ЦН», полученных после автоматической конвертации, могут обменять их на бумаги «Циана». Сбор заявок на обмен продлится до 18:00 мск 28 ноября. В то же время брокеры могут закончить собирать их раньше. Держателям депозитарных расписок Cian plc., права на которые учитываются в иностранных депозитариях, будет доступна возможность принудительной конвертации.