Акции SFI исключат из индекса Мосбиржи

Активы инвестиционного холдинга на 30 сентября 2025 г. оценивались в 284,8 млрд руб., тогда как на 31 декабря 2024 г. они составляли 353,9 млрд руб. Капитал компании на отчетную дату достиг 101,5 млрд руб. против 101,4 млрд руб. на конец прошлого года.