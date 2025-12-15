Газета
Акции SFI исключат из индекса Мосбиржи

Ведомости

Московская биржа исключит акции инвестиционного холдинга «Эсэфай» (SFI) из базы для расчета своего индекса по инициативе самого эмитента. Соответствующая информация опубликована на сайте торговой площадки. Обновленная база начнет применяться с 17 декабря.

По итогам девяти месяцев 2025 г. чистая прибыль SFI по МСФО снизилась в 2,5 раза и составила 7,7 млрд руб. Для сравнения: за аналогичный период 2024 г. показатель находился на уровне 19,3 млрд руб.

Существенную роль в формировании финансового результата холдинга сыграло участие в прибыли компании ВСК – 4,4 млрд руб., что составляет 49% от чистой прибыли SFI за первое полугодие, равной 9 млрд руб.

Активы инвестиционного холдинга на 30 сентября 2025 г. оценивались в 284,8 млрд руб., тогда как на 31 декабря 2024 г. они составляли 353,9 млрд руб. Капитал компании на отчетную дату достиг 101,5 млрд руб. против 101,4 млрд руб. на конец прошлого года.

