Чистая прибыль SFI по МСФО за девять месяцев снизилась в 2,5 раза

В марте SFI представил отчетность по МСФО по итогам 2024 г. Чистая прибыль холдинга выросла на 18% до 22,9 млрд руб. Прибыль на акцию увеличилась до 435,4 руб. Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход показал рост на 24% и достиг 43,3 млрд руб. Активы холдинга возросли на 13% до 353,9 млрд руб. Капитал компании вырос на 25,6% и достиг 101,4 млрд руб.