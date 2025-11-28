Чистая прибыль SFI по МСФО за девять месяцев снизилась в 2,5 раза
Чистая прибыль инвестиционного холдинга «Эсэфай» (SFI) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам девяти месяцев 2025 г. сократилась в 2,5 раза до 7,7 млрд руб. Показатель за аналогичный период 2024 г. составлял 19,3 млрд руб.
Отмечается, что значительный вклад в финансовый результат холдинга обеспечило участие в прибыли ВСК – 4,4 млрд руб. (49% от чистой прибыли компании в первом полугодии – 9 млрд руб.).
Активы SFI по состоянию на 30 сентября 2025 г. составили 284,8 млрд руб. против 353,9 млрд на 31 декабря 2024 г. Капитал на отчетную дату достиг 101,5 млрд руб. по сравнению с 101,4 млрд на конец прошлого года.
29 мая акционеры SFI одобрили выплату дивидендов за 2024 г. в размере 83,5 руб. на акцию. Всего на выплату дивидендов холдинг направил 4 млрд руб. Совокупный объем дивидендных выплат, включая промежуточные дивиденды, выплаченные за девять месяцев прошлого года, составил 14,9 млрд руб.
В марте SFI представил отчетность по МСФО по итогам 2024 г. Чистая прибыль холдинга выросла на 18% до 22,9 млрд руб. Прибыль на акцию увеличилась до 435,4 руб. Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход показал рост на 24% и достиг 43,3 млрд руб. Активы холдинга возросли на 13% до 353,9 млрд руб. Капитал компании вырос на 25,6% и достиг 101,4 млрд руб.