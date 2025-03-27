Холдинг SFI увеличил чистую прибыль на 18% в 2024 году
Инвестиционный холдинг SFI (ПАО «Эсэфай») по итогам прошлого года увеличил чистую прибыль по МСФО на 18% до 22,9 млрд руб. Это следует из отчетности компании.
Прибыль на акцию увеличилась с 407,12 руб. в 2023 г. до 435,4 руб. в прошлом году. Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход достиг 43,3 млрд руб. (на 24% больше 2023 г.).
Активы холдинга выросли на 13% до 353,9 млрд руб. после 312 млрд руб. в 2023 г. Как уточнили в холдинге, наибольшую долю активов обеспечивают чистые инвестиции в лизинг (ЧИЛ) компании «Европлан» – они составили 255,9 млрд руб. Капитал холдинга увеличился на 25,6% до 101,4 млрд руб.
Заместитель генерального директора SFI Олег Андриянкин заявил, что показатели позволяют высоко оценить вероятность выплаты дивидендов в сторону ПАО, что «сформирует запас ликвидности на холдинговом уровне, который может быть в свою очередь направлен для выплаты дивидендов нашим акционерам». SFI планирует представить рекомендации по дивидендам совету директоров холдинга в апреле 2025 г.
Согласно дивидендной политике SFI, целевой уровень дивидендных выплат составляет не менее 75% от минимального показателя из размера чистой прибыли по данным финансовой отчетности за год и размера свободного денежного потока за год при условии наличия поступлений дивидендных выплат от дочерних и зависимых компаний.