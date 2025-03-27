Холдинг SFI увеличил чистую прибыль на 18% в 2024 году

Заместитель генерального директора SFI Олег Андриянкин заявил, что показатели позволяют высоко оценить вероятность выплаты дивидендов в сторону ПАО, что «сформирует запас ликвидности на холдинговом уровне, который может быть в свою очередь направлен для выплаты дивидендов нашим акционерам». SFI планирует представить рекомендации по дивидендам совету директоров холдинга в апреле 2025 г.