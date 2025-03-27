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Холдинг SFI увеличил чистую прибыль на 18% в 2024 году

Ведомости

Инвестиционный холдинг SFI (ПАО «Эсэфай») по итогам прошлого года увеличил чистую прибыль по МСФО на 18% до 22,9 млрд руб. Это следует из отчетности компании.

Прибыль на акцию увеличилась с 407,12 руб. в 2023 г. до 435,4 руб. в прошлом году. Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход достиг 43,3 млрд руб. (на 24% больше 2023 г.).

Активы холдинга выросли на 13% до 353,9 млрд руб. после 312 млрд руб. в 2023 г. Как уточнили в холдинге, наибольшую долю активов обеспечивают чистые инвестиции в лизинг (ЧИЛ) компании «Европлан» – они составили 255,9 млрд руб. Капитал холдинга увеличился на 25,6% до 101,4 млрд руб.

Заместитель генерального директора SFI Олег Андриянкин заявил, что показатели позволяют высоко оценить вероятность выплаты дивидендов в сторону ПАО, что «сформирует запас ликвидности на холдинговом уровне, который может быть в свою очередь направлен для выплаты дивидендов нашим акционерам». SFI планирует представить рекомендации по дивидендам совету директоров холдинга в апреле 2025 г.

Согласно дивидендной политике SFI, целевой уровень дивидендных выплат составляет не менее 75% от минимального показателя из размера чистой прибыли по данным финансовой отчетности за год и размера свободного денежного потока за год при условии наличия поступлений дивидендных выплат от дочерних и зависимых компаний.

«Эсэфай» – диверсифицированный инвестиционный холдинг, который объединяет активы в лизинговой и страховой отраслях, инвестирует в крупные миноритарные доли промышленных и розничных компаний, развивает IT-стартапы. Мосбиржа 20 февраля допустила к утренним торгам акции SFI.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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