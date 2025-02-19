Мосбиржа допустит акции SFI и «СПБ биржи» к утренним торгам

Произойдет это в рамках расширения числа ценных бумаг на рынке, поясняют на сайте. Кроме того, с 19 февраля к утренним торгам добавлены шесть облигаций федерального займа (ОФЗ). Сделки можно заключать с 08:50 до 23:50.