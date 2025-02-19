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Мосбиржа допустит акции SFI и «СПБ биржи» к утренним торгам

Ведомости

Московская биржа допустит с 20 февраля к утренним торгам акции SFI, «СПБ биржи», «Русснефти», «Газпром нефти» и «Евротранса». Об этом сообщается на официальном сайте Мосбиржи.

Произойдет это в рамках расширения числа ценных бумаг на рынке, поясняют на сайте. Кроме того, с 19 февраля к утренним торгам добавлены шесть облигаций федерального займа (ОФЗ). Сделки можно заключать с 08:50 до 23:50.

На утренних торгах на Мосбирже станет возможным заключение сделки со 113 бумагами – 56 акциями и 57 ОФЗ.

Мосбиржа напоминает, что с 27 января 2025 г. возобновилось проведение утренней торговой сессии, что дает возможность жителям восточных регионов РФ участвовать в торгах в более удобное время.

18 февраля стало известно, что индекс Мосбиржи снизился на фоне переговоров России и США. По состоянию на 15:16 мск индекс опустился на 1,41%, достигнув отметки в 3261 пункт. 17 февраля на 17:14 мск индекс Московской биржи поднялся до 3303,11 пункта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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