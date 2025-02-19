Мосбиржа допустит акции SFI и «СПБ биржи» к утренним торгам
Московская биржа допустит с 20 февраля к утренним торгам акции SFI, «СПБ биржи», «Русснефти», «Газпром нефти» и «Евротранса». Об этом сообщается на официальном сайте Мосбиржи.
Произойдет это в рамках расширения числа ценных бумаг на рынке, поясняют на сайте. Кроме того, с 19 февраля к утренним торгам добавлены шесть облигаций федерального займа (ОФЗ). Сделки можно заключать с 08:50 до 23:50.
На утренних торгах на Мосбирже станет возможным заключение сделки со 113 бумагами – 56 акциями и 57 ОФЗ.
Мосбиржа напоминает, что с 27 января 2025 г. возобновилось проведение утренней торговой сессии, что дает возможность жителям восточных регионов РФ участвовать в торгах в более удобное время.
18 февраля стало известно, что индекс Мосбиржи снизился на фоне переговоров России и США. По состоянию на 15:16 мск индекс опустился на 1,41%, достигнув отметки в 3261 пункт. 17 февраля на 17:14 мск индекс Московской биржи поднялся до 3303,11 пункта.