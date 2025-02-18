Индекс Мосбиржи снизился на фоне переговоров России и США
Российский фондовый рынок продемонстрировал снижение после завершения переговоров представителей России и США, которые прошли в Саудовской Аравии. По состоянию на 15:16 мск индекс Мосбиржи опустился на 1,41%, достигнув отметки в 3261 пункт. До начала заявлений участников встречи индикатор находился на уровне 3333 пунктов. На 16:44 мск индекс находится на отметке 3280 пунктов, потеряв более 0,8% с начала торгов.
Инвесторы негативно восприняли комментарии помощника президента России Юрия Ушакова, считают аналитики «БКС мир инвестиций». Он отметил, что несмотря на обсуждение вопросов сближения позиций, говорить о значительных результатах пока рано. Ушаков добавил, что контакт переговорных групп по украинской проблематике может начаться «в свое время». Также стало известно, что встреча президентов России и США не ожидается на следующей неделе, так как требуется дополнительная работа делегаций. По мнению экспертов из «Альфа-инвестиций», сейчас рынок акций уже выглядит перегретым, но высокая чувствительность к геополитическому фону сохранится.
Переговоры стартовали 18 февраля в 10:00 мск и продолжались более пяти часов. Российскую делегацию возглавляли глава МИДа Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Также в состав группы вошел руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США участие приняли госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник Стивен Уиткофф. Накануне индекс Мосбиржи вырос на 3,9%, достигнув отметки 3308 пунктов на фоне ожиданий ослабления геополитической напряженности.