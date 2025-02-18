Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Индекс Мосбиржи снизился на фоне переговоров России и США

Ведомости

Российский фондовый рынок продемонстрировал снижение после завершения переговоров представителей России и США, которые прошли в Саудовской Аравии. По состоянию на 15:16 мск индекс Мосбиржи опустился на 1,41%, достигнув отметки в 3261 пункт. До начала заявлений участников встречи индикатор находился на уровне 3333 пунктов. На 16:44 мск индекс находится на отметке 3280 пунктов, потеряв более 0,8% с начала торгов.

Инвесторы негативно восприняли комментарии помощника президента России Юрия Ушакова, считают аналитики «БКС мир инвестиций». Он отметил, что несмотря на обсуждение вопросов сближения позиций, говорить о значительных результатах пока рано. Ушаков добавил, что контакт переговорных групп по украинской проблематике может начаться «в свое время». Также стало известно, что встреча президентов России и США не ожидается на следующей неделе, так как требуется дополнительная работа делегаций. По мнению экспертов из «Альфа-инвестиций», сейчас рынок акций уже выглядит перегретым, но высокая чувствительность к геополитическому фону сохранится.

Переговоры стартовали 18 февраля в 10:00 мск и продолжались более пяти часов. Российскую делегацию возглавляли глава МИДа Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Также в состав группы вошел руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США участие приняли госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник Стивен Уиткофф. Накануне индекс Мосбиржи вырос на 3,9%, достигнув отметки 3308 пунктов на фоне ожиданий ослабления геополитической напряженности.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных