Индекс Мосбиржи снизился на фоне переговоров России и США

Инвесторы негативно восприняли комментарии помощника президента России Юрия Ушакова, считают аналитики «БКС мир инвестиций». Он отметил, что несмотря на обсуждение вопросов сближения позиций, говорить о значительных результатах пока рано. Ушаков добавил, что контакт переговорных групп по украинской проблематике может начаться «в свое время». Также стало известно, что встреча президентов России и США не ожидается на следующей неделе, так как требуется дополнительная работа делегаций. По мнению экспертов из «Альфа-инвестиций», сейчас рынок акций уже выглядит перегретым, но высокая чувствительность к геополитическому фону сохранится.