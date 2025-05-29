Акционеры SFI утвердили дивиденды за 2024 год в 83,5 рубля на акцию

В 2024 г. инвестиционный холдинг нарастил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 18% до 22,9 млрд руб. Прибыль на акцию увеличилась с 407,12 руб. в 2023 г. до 435,4 руб. в прошлом году. Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход вырос на 24% и достиг 43,3 млрд руб. Активы холдинга увеличились на 13% до 353,9 млрд руб. после 312 млрд руб. в 2023 г. Капитал компании возрос на 25,6% до 101,4 млрд руб.