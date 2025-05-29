Акционеры SFI утвердили дивиденды за 2024 год в 83,5 рубля на акцию
Всего на выплату дивидендов компания направит 4 млрд руб. Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 9 июня.
28 апреля совет директоров SFI рекомендовал выплатить дивиденды по итогам прошлого года в размере 83,5 руб. на акцию. Уточнялось, что если собрание акционеров одобрит рекомендацию, то совокупный объем дивидендных выплат, включая промежуточные дивиденды, выплаченные за первые девять месяцев 2024 г., составит 14,9 млрд руб.
В 2024 г. инвестиционный холдинг нарастил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 18% до 22,9 млрд руб. Прибыль на акцию увеличилась с 407,12 руб. в 2023 г. до 435,4 руб. в прошлом году. Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход вырос на 24% и достиг 43,3 млрд руб. Активы холдинга увеличились на 13% до 353,9 млрд руб. после 312 млрд руб. в 2023 г. Капитал компании возрос на 25,6% до 101,4 млрд руб.