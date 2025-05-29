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Акционеры SFI утвердили дивиденды за 2024 год в 83,5 рубля на акцию

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Акционеры инвестиционного холдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй») утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 г. в размере 83,5 руб. на акцию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Всего на выплату дивидендов компания направит 4 млрд руб. Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 9 июня.

28 апреля совет директоров SFI рекомендовал выплатить дивиденды по итогам прошлого года в размере 83,5 руб. на акцию. Уточнялось, что если собрание акционеров одобрит рекомендацию, то совокупный объем дивидендных выплат, включая промежуточные дивиденды, выплаченные за первые девять месяцев 2024 г., составит 14,9 млрд руб.

В 2024 г. инвестиционный холдинг нарастил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 18% до 22,9 млрд руб. Прибыль на акцию увеличилась с 407,12 руб. в 2023 г. до 435,4 руб. в прошлом году. Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход вырос на 24% и достиг 43,3 млрд руб. Активы холдинга увеличились на 13% до 353,9 млрд руб. после 312 млрд руб. в 2023 г. Капитал компании возрос на 25,6% до 101,4 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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