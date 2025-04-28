Совет директоров SFI рекомендовал дивиденды в 83,5 рубля на акцию
Совет директоров инвестиционного холдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй») рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 г. в размере 83,5 руб. на акцию. Об этом сообщили в компании.
Последним днем для покупки акций под дивиденды станет 6 июня. Окончательное решение будет принято акционерами на общем собрании, запланированном на 29 мая.
«За 2024 г. количество владельцев ценных бумаг SFI выросло более чем в четыре раза с 18 000 до 76 000 физических и юридических лиц», – пояснили в SFI.
Если собрание акционеров одобрит рекомендацию, то совокупный объем дивидендных выплат по итогам 2024 г., включая промежуточные дивиденды, выплаченные за первые девять месяцев, составит 14,9 млрд руб.
27 марта стало известно, что холдинг SFI в 2024 г. увеличил чистую прибыль на 18% до 22,9 млрд руб. Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход достигли 43,3 млрд руб.