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Совет директоров SFI рекомендовал дивиденды в 83,5 рубля на акцию

Ведомости

Совет директоров инвестиционного холдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй») рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 г. в размере 83,5 руб. на акцию. Об этом сообщили в компании.

Последним днем для покупки акций под дивиденды станет 6 июня. Окончательное решение будет принято акционерами на общем собрании, запланированном на 29 мая.

«За 2024 г. количество владельцев ценных бумаг SFI выросло более чем в четыре раза с 18 000 до 76 000 физических и юридических лиц», – пояснили в SFI.

Если собрание акционеров одобрит рекомендацию, то совокупный объем дивидендных выплат по итогам 2024 г., включая промежуточные дивиденды, выплаченные за первые девять месяцев, составит 14,9 млрд руб.

27 марта стало известно, что холдинг SFI в 2024 г. увеличил чистую прибыль на 18% до 22,9 млрд руб. Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход достигли 43,3 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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