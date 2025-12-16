Мосбиржа подала в ВС жалобу об изъятии акций СМЗ у миноритариев
Московская биржа подала кассационную жалобу в Верховный суд РФ на решения нижестоящих инстанций по делу об изъятии акций миноритариев Соликамского магниевого завода в доход государства. Это следует из картотеки арбитражных дел.
Дата рассмотрения жалобы пока не назначена. Она была подана 15 декабря.
7 ноября сообщалось, что миноритарные акционеры СМЗ также направили жалобу в Верховный суд на постановление кассационной инстанции. В октябре 2025 г. она поддержала изъятие акций в пользу государства, отменив решение апелляции и оставив в силе акт первой инстанции. Копия жалобы есть у «Ведомостей», ее подлинность подтвердил управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыденнов. Инвесторы считают постановление кассации незаконным, вынесенным с существенными нарушениями норм материального права и просят сохранить в силе решение апелляции.
В 2021 г. Генпрокуратура обратилась в суд с требованием изъять акции СМЗ, которые в ходе приватизации в 1990-е гг. перешли к четырем гражданам. В мае 2022 г. суд признал приватизацию завода незаконной и истребовал в пользу государства 89,5% акций.
После этого прокуратура Пермского края потребовала изъять оставшиеся 10,5% акций у порядка 2300 миноритариев, в том числе у инвесторов, приобретавших бумаги на Московской бирже. Арбитражный суд Пермского края удовлетворил эти требования, но в мае 2025 г. апелляционная инстанция частично отменила решение, отказав в иске прокуратуры в отношении тех миноритариев, которые покупали акции на организованных биржевых торгах.