Мосбиржа подала в ВС жалобу об изъятии акций СМЗ у миноритариев

7 ноября сообщалось, что миноритарные акционеры СМЗ также направили жалобу в Верховный суд на постановление кассационной инстанции. В октябре 2025 г. она поддержала изъятие акций в пользу государства, отменив решение апелляции и оставив в силе акт первой инстанции. Копия жалобы есть у «Ведомостей», ее подлинность подтвердил управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыденнов. Инвесторы считают постановление кассации незаконным, вынесенным с существенными нарушениями норм материального права и просят сохранить в силе решение апелляции.