Мосбиржа начнет публикацию четырех новых индексов с целевыми датами
Московская биржа расширяет линейку индексов с целевыми датами. С 19 декабря начнется расчет и публикация четырех новых индексов с целевыми датами через пять, 10, 15 и 20 лет, рассказали на бирже.
Каждый из новых индексов имеет установленную целевую дату в 2031, 2036, 2041 и 2046 г. (MXTDFI2031, MXTDFI2036, MXTDFI2041 и MXTDFI2046 соответственно). «Семейство» индексов с целевыми датами расширится до восьми индикаторов с целевыми датами в 2030, 2031, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045 и 2046 г.
Мосбиржа начала расчет и публикацию индексов с целевыми датами 26 марта. Это индикаторы, отражающие изменение рыночной стоимости активов к заранее установленным срокам.
Уточнялось, что расчет индексов будет вестись на основе четырех бенчмарков: MCFTR – индекс полной доходности акций; RUCBTRNS – индекс корпоративных облигаций; RGBITR – индекс государственных облигаций; RUSFARIND – индекс накопленной доходности денежного рынка.