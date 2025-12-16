Мосбиржа начнет публикацию четырех новых индексов с целевыми датами

Каждый из новых индексов имеет установленную целевую дату в 2031, 2036, 2041 и 2046 г. (MXTDFI2031, MXTDFI2036, MXTDFI2041 и MXTDFI2046 соответственно). «Семейство» индексов с целевыми датами расширится до восьми индикаторов с целевыми датами в 2030, 2031, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045 и 2046 г.