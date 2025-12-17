АФК «Система» разместила два выпуска зеленых облигаций объемом 6,5 млрд рублей

По состоянию на октябрь 2025 г. объем зеленых облигаций в обращении на российском рынке составил 208,5 млрд руб., что на 8,3% больше, чем в начале года, отмечали в Банке России. Заместитель гендиректора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Георгий Белозеров говорил «Ведомостям», что финансирование экологических проектов становится стратегическим приоритетом, поэтому активно разрабатываются механизмы, которые позволяют привлекать инвестиции и обеспечивают возможность участия широкого круга заинтересованных лиц через финансовые инструменты.