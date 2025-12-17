Газета
АФК «Система» разместила два выпуска зеленых облигаций объемом 6,5 млрд рублей

Ведомости

АФК «Система» разместила два выпуска зеленых облигаций на Мосбирже общим объемом 6,5 млрд руб. в декабре. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель площадки.

Выпуски облигаций соответствуют принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и российским стандартам зеленых проектов – это позволяет банкам применять к таким бумагам пониженные коэффициенты риска. Также по облигациям установлен фиксированный и плавающий купон.

Средства привлечены на модернизацию пассажирского речного флота на экологичных источниках энергии. Речь идет, в том числе, о судах «Экобас», «Экокрузер», «Мойка 2.0», «Экокрузер-М», «Байкал», а также остановочных комплексов «Экостейшн». Проектом предусмотрено строительство 74 единиц техники: 46 пассажирских судов и 28 остановочных комплексов.

По состоянию на октябрь 2025 г. объем зеленых облигаций в обращении на российском рынке составил 208,5 млрд руб., что на 8,3% больше, чем в начале года, отмечали в Банке России. Заместитель гендиректора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Георгий Белозеров говорил «Ведомостям», что финансирование экологических проектов становится стратегическим приоритетом, поэтому активно разрабатываются механизмы, которые позволяют привлекать инвестиции и обеспечивают возможность участия широкого круга заинтересованных лиц через финансовые инструменты.

Сложностью становится привлечение этого финансирования. По словам эксперта, это обусловлено высокой стоимостью заемных средств и неопределенностью относительно их возвратности, которая зависит от качества управления природным капиталом.

