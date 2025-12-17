«Газпром нефть» запустила пилотный выпуск внебиржевых облигаций на «Финуслугах»
«Газпром нефть» объявила о первом размещении внебиржевых облигаций на маркетплейсе «Финуслуги», который принадлежит Мосбирже. Объем выпуска составит 10 млрд руб. Об этом рассказал представитель платформы.
Отмечается, что особенностью этих облигаций является то, что они не торгуются на бирже, а приобрести их могут только физические лица.
Облигации будут иметь плавающий купон, который привязан к ключевой ставке Банка России (КС+0,5 п. п.). Это обеспечит им самую высокую доходность среди всех эмитентов с наивысшим кредитным рейтингом, представленных на платформе «Финуслуги».
Номинал каждой облигации фиксирован и составит 1000 руб. Приобрести их можно будет через сайт или мобильное приложение «Финуслуг». Для покупки облигаций не потребуется брокерский счет, так как сделки будут проходить напрямую между инвестором и эмитентом. Для доступа к покупке достаточно зарегистрироваться в личном кабинете или приложении сервиса, используя учетную запись сервиса «Госуслуги».
Прием заявок на покупку облигаций будет осуществляться с 8:00 мск 18 декабря до 16:00 мск 26 декабря, а также 16:00 мск 30 декабря 2025 г. до полного выкупа.
Срок обращения облигаций составит 1080 дней – до 2 декабря 2028 г. Процентный доход будет начисляться ежедневно, а купонные выплаты производиться ежемесячно.
Погашение облигаций будет происходить по номинальной стоимости с учетом накопленного купонного дохода. Инвесторы смогут предъявить облигации к погашению с 3 февраля 2026 г. до 23 ноября 2028 г.
Старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу и маркетплейсу «Финуслуги» Игорь Алути отметил, что сотрудничество платформы и «Газпром нефти» будет способствовать развитию инвестиционных инструментов, что поможет сделать осознанный шаг к устойчивому будущему и финансовой независимости.
28 ноября стало известно, что чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО по итогам девяти месяцев сократилась на 37,1% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составила 246,98 млрд руб.