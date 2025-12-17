«Газпром нефть» запустила пилотный выпуск внебиржевых облигаций на «Финуслугах»

Номинал каждой облигации фиксирован и составит 1000 руб. Приобрести их можно будет через сайт или мобильное приложение «Финуслуг». Для покупки облигаций не потребуется брокерский счет, так как сделки будут проходить напрямую между инвестором и эмитентом. Для доступа к покупке достаточно зарегистрироваться в личном кабинете или приложении сервиса, используя учетную запись сервиса «Госуслуги».