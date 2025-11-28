Чистая прибыль «Газпром нефти» за девять месяцев упала на 37,1%

14 февраля «Газпром нефть» представила финансовые результаты по МСФО за 2024 г. В прошлом году компания сократила чистую прибыль по МСФО на 25,2% до 479,5 млрд руб. Выручка за 12 месяцев составила 4,09 трлн руб. по сравнению с 3,52 трлн руб. за такой же период годом ранее. Скорректированная EBITDA достигла 1,39 трлн руб. (в 2023 г. – 1,31 трлн руб.). Показатель соотношения чистого долга к показателю составил 0,61.