Чистая прибыль «Газпром нефти» за девять месяцев упала на 37,1%
Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО по итогам девяти месяцев сократилась на 37,1% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составила 246,98 млрд руб.
Выручка компании за отчетный период снизилась на 11% относительно прошлого года и достигла 2,703 трлн руб.
По результатам III квартала 2025 г. чистая прибыль «Газпром нефти» выросла на 39,2% год к году и составила 71,99 млрд руб. Выручка снизилась на 8,9% до 928,44 млрд руб.
14 февраля «Газпром нефть» представила финансовые результаты по МСФО за 2024 г. В прошлом году компания сократила чистую прибыль по МСФО на 25,2% до 479,5 млрд руб. Выручка за 12 месяцев составила 4,09 трлн руб. по сравнению с 3,52 трлн руб. за такой же период годом ранее. Скорректированная EBITDA достигла 1,39 трлн руб. (в 2023 г. – 1,31 трлн руб.). Показатель соотношения чистого долга к показателю составил 0,61.
26 мая совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 г. в размере 79,17 руб. на акцию. В июне акционеры утвердили рекомендацию совета директоров компании.